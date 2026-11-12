Scuole senza internet, si lavora a una soluzione: “Questione fondamentale”

L'assessore Vadalà ha confermato in commissione che si sta lavorando per cercare una soluzione adeguata "e al passo con le norme"

MESSINA – Le scuole di tutta Italia, Messina inclusa, sono alle prese con una questione non da poco: l’assenza di internet. Con la scadenza dei contratti stipulati dal governo, durati 5 anni, gli istituti scolastici in tutta la penisola sono rimasti privi di connessione. E si sono dovuti organizzare di conseguenza, facendosi carico dei costi, sempre più importanti. A fine ottobre il consigliere Alessandro Russo, capogruppo del Pd, aveva sollevato la questione chiedendo un intervento della giunta.

Durante la seduta odierna della quinta commissione consiliare, presieduta da Silvia Bosurgi, con ospite tra gli altri anche l’assessore Stello Vadalà. L’ex provveditore ha parlato anche della questione legata alla copertura di internet nelle scuola. Ha ricordato che negli ultimi 5 anni le scuole hanno usufruito di internet gratis per volontà del governo e del ministero dell’istruzione. Scaduto quel contratto, le scuole sono rimaste senza internet e l’assessorato, in sinergia con il sindaco e la giunta, sta cercando una soluzione per aiutare gli istituti a sostenere i costi. “Stiamo cercando una soluzione che vada al passo con le norme perché si tratta di un investimento importante – ha spiegato Vadalà -. Stiamo affrontando la situazione perché per noi è e importante la questione”.