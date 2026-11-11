Messina. Neonato in carcere, arrivano i doni di Natale

Il piccolo è a Gazzi con la madre detenuta. Aiga, Onac e il Garante gli han portato beni necessari e giocattoli

Ha 18 mesi. Soltanto un anno e mezzo. Ma conosce già il carcere, le quattro mura della cella del carcere messinese dove è rinchiusa la madre detenuta. Per lui la direzione di Gazzi ha approntato l’ambiente più confortevole, ma si tratta pur sempre di un piccolo in carcere senza colpa.

Regali di Natale al bimbo in cella

Ecco perché i Giovani Avvocati messinesi hanno pensato a lui, in vista del Natale. “La solidarietà non conosce barriere e non dimentica nessuno, soprattutto i più piccoli”, spiega la presidente di Aiga Messina Enza Bontempo. E’ con questo spirito che l’associazione forense ha sposato l’iniziativa benefica promossa dall’ avvocato Gianmarco Silvestro, responsabile regionale dell’Osservatorio nazionale sulle carceri dell’Aiga e consigliere di sezione. Al bimbo sono stati donati giocattoli e beni di prima necessità acquistati dai Consiglieri del direttivo di sezione. Un gesto semplice ma ricco di significato, volto a portare un segno di vicinanza, attenzione e umanità in una realtà particolarmente delicata. Un gesto che il bimbo ha accolto con una felicità immensa.

L’impegno dell’Aiga

L’iniziativa testimonia l’impegno di Aiga Messina non soltanto sul piano professionale ma anche sociale, nella convinzione che la tutela della dignità e dei diritti delle persone, soprattutto dei più vulnerabili, rappresenti una responsabilità condivisa. L’associazione ha ringraziato la direttrice dell’istituto Romina Tajani, per aver condiviso con entusiasmo la proposta ed il Garante per l’Infanzia Giovanni Amante, resosi portavoce dell’iniziativa, a conferma della sua costante attenzione per temi assai delicati.