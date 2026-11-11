Messina. Torrente Annunziata, effettuati i controlli strumentali sugli argini

L'assessore Caminiti chiarisce: “Sicurezza prioritaria, riapertura dopo gli esiti delle verifiche”

MESSINA – “L’intervento di sistemazione idraulica e consolidamento era stato originariamente aggiudicato al Consorzio Stabile F2B Scarl. A seguito del fermo cantiere prolungato e del contenzioso tecnico sulle varianti, a fine ottobre 2026 l’Amministrazione ha avviato la risoluzione contrattuale per grave inadempimento”. Esordisce così l’assessore Francesco Caminiti nel ricostruire la vicenda dei lavori nel torrente Annunziata.

Al fine di mitigare i fenomeni erosivi al piede dei muri d’argine, nelle more di procedere a contrattualizzare la seconda ditta in graduatoria, eseguendo le verifiche di legge, il Comune ha disposto l’esecuzione degli interventi urgenti di messa in sicurezza affidati all’impresa Ever Green Srl (per circa 33.000 euro) e in danno alla prima ditta appaltatrice.

Ma poi è successo qualcosa che non poteva essere previsto. “Nella mattinata di lunedì 9 novembre – continua l’assessore Caminiti – durante le operazioni di getto per il consolidamento delle sponde, l’autobetoniera del fornitore privato — posizionata sul marciapiede lungo l’argine del viale Annunziata — ha subito il cedimento improvviso del piano di calpestio, rivelando un’ampia cavità sottostante causata dall’erosione del terreno di sottofondo. Il mezzo ha divelto la ringhiera ed è precipitato nell’alveo, adagiandosi su un fianco, senza causare feriti”.

L’assessore Caminiti specifica che “l’autobetoniera coinvolta nell’incidente appartiene a un operatore privato terzo, mero fornitore del calcestruzzo dell’impresa esecutrice”. “I rapporti commerciali e contrattuali relativi alla fornitura e al trasporto intercorrono esclusivamente tra le due imprese private; nessun rapporto contrattuale o vincolo diretto sussiste tra il Comune di Messina e la società proprietaria del mezzo”, aggiunge il componente della Giunta Basile.

Le indagini strumentali sugli argini.

Dopo l’accaduto, l’Amministrazione ha richiesto formalmente al Dipartimento Servizi Tecnici di avviare con urgenza una campagna d’indagine strumentale nelle zone adiacenti agli argini, eseguita con attrezzatura specialistica al fine di verificare la portanza del sottosuolo ed escludere la presenza di ulteriori cavità occulte.

“Come disposto per non intralciare la circolazione veicolare, la campagna d’indagine specialistica è stata fissata ed eseguita prontamente nella fascia notturna tra le ore 22:00 di martedì 10 novembre e le ore 04:00 del mattino di mercoledì 11 novembre, alla costante presenza del direttore dei lavori”, continua l’assessore.

I rilievi strumentali acquisiti durante la notte sono attualmente in corso di elaborazione da parte dei tecnici incaricati. Solo a seguito delle risultanze definitive delle indagini e accertata l’assenza di cavità verrà riaperta la carreggiata.

“Per quanto riguarda il recupero della autobetoniera, una volta accertata l’idoneità statica dei piani d’appoggio e l’assenza di cavità, l’Amministrazione procederà a rilasciare la necessaria autorizzazione per il posizionamento del mezzo di recupero (sempre nel rispetto delle fasce orarie e delle prescrizioni viarie e di sicurezza) a seguito di regolare ordinanza viabile”, conclude l’assessore Caminiti.

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