Scurria: “La giunta Basile non ha intercettato neanche un euro e ha perso mezzo miliardo”

Così il candidato sindaco del centrodestra. Continua lo scontro nella campagna elettorale a Messina

MESSINA – “Caro Federico Basile, leggendo le tue dichiarazioni sulle risorse extrabilancio ho la sensazione che pensi di poter fare ancora propaganda. Registro una certa confusione sui numeri e, soprattutto, sulle vere origini dei finanziamenti. Mi permetto di perdonarti: sono materie tecniche, complesse, e comprendo che i dati che ti vengono riferiti non siano sempre di facile interpretazione”.

Esordisce così il candidato sindaco Marcello Scurria nel commentare le recenti dichiarazioni di Basile in merito ai finanziamenti extra bilancio del Comune di Messina. Scurria entra nel merito di quanto comunicato dal candidato Basile specificando quanto segue:

– “I 160 milioni del Pon Metro non sono stati “intercettati da te” : erano già stati assegnati durante la sindacatura Accorinti e sono stati integralmente riprogrammati dalla Previti, con tanto di deroga richiesta alla Commissione Europea per il risanamento abitativo. L’unico dato attuale, purtroppo, è la perdita di circa metà della dotazione per incapacità di spesa.

– idem per i fondi Poc Metro che non non sono 54 milioni; stai attento a non confonderti. 47 milioni, anch’essi assegnati in precedenza ad Accorinti e riprogrammati dalla Previti. I 7 milioni citati non sono nuovi fondi, ma parte della dotazione originaria.

– I 33 milioni di Agenda urbana sono stati assegnati nel 2018, quindi ope legis, non “intercettati” nel 2022 da te. Anche qui, l’unica spesa significativa risale alla precedente amministrazione, mentre oggi risultano in gran parte dispersi.

– Su questo faremo chiarezza con documenti alla mano su quanto da te perso.



– I 335 milioni del Masterplan furono assegnati per legge durante il governo Renzi e la sindacatura Accorinti. Ad oggi risultano oltre 127 milioni persi.



– I 205 milioni del PNRR sono stati ottenuti durante la precedente amministrazione De Luca grazie alla Previti. Sarebbe utile sapere quanti di questi siano stati effettivamente mantenuti.

– I 175 milioni MIT riguardano fondi per bus elettrici già assegnati per legge durante la sindacatura De Luca”.

Per Scurria “Messina scartata ed emarginata negli ultimi anni”

“A questo punto, la domanda è semplice: quali fondi ha realmente intercettato la tua amministrazione?

La verità è che negli ultimi anni Messina è stata scartate ed emarginata. Perché dai documenti risulta che, in questi quattro anni, non solo non sia stato intercettato un solo euro nuovo, ma che siano andati persi oltre 500 milioni per incapacità di spesa. Capisco che la materia sia complessa. Ma proprio per questo, forse, varrebbe la pena affrontarla con maggiore precisione e non avventurarsi su dati palesemente errati. Caro Federico Basile – conclude Scurria – ci tengo a specificare che sulla questione dei finanziamenti perduti e delle occasioni sprecate sarebbe stata una delle poche volte in cui avrei preferito non avere ragione”.