“Se io non voglio tu non puoi”, il video in memoria di Sara Campanella

Lo hanno realizzato delle cittadine messinesi, Un appello alla libertà e per dire "no" a ogni violenza MESSINA – Un video per ricordare Sara Campanella, vittima di femminicidio a Messina. Lo hanno realizzato le cittadine Chiara Celi, Valeria Pietroburgo, Milena Belfiore, Stefania Cardile con la piccola Aura, Marzia Di Mento, Rosanna Abbruzzo e Martina Pieraccini. Le loro voci ci ricordano che "se io non voglio tu non puoi". Un appello alla libertà e contro ogni violenza.