Se potessi avere 9 euro l'ora: la battaglia "per un salario dignitoso in Italia" - Tempostretto

La riflessione di Giuseppe Previti (Dc - Democrazia Cristiana) sul tema del salario minimo e sul dibattito in corso: "Almeno 9 euro netti"

Da Giuseppe Previti, componente della direzione nazionale della Dc – Democrazia Cristiana e vicesegretario del partito a Messsina, ed ex presidente del Consiglio comunale, riceviamo e pubblichiamo una riflessione sul tema del salario minimo.

Con salari e stipendi minimi sempre di più in caduta libera da circa 30 anni (risultando il Paese peggiore d’Europa), il cui potere d’acquisto si è sempre di più ridotto a causa di un’inflazione che nei suoi effetti pratici punisce le famiglie e arricchisce sempre di più le solite banche – le quali nel solo trimestre aprile/giugno di quest’anno hanno avuto un utile di 5,6 miliardi di euro – parlare di un minimo salariale a 9 euro lordi l’ora è non riconoscere alcuna dignità al lavoro e a chi lo esercita.

In pratica, considerando un reddito annuo fino a 15 mila euro e applicando la relativa aliquota al 23%, i 9 euro/lordi/ora diventano poco meno di 7 euro netti. Calcolando la giornata media di un parasubordinato, un commesso e quant’altro, – poco o non tutelati da Ccnl, Contratto collettivo nazionale di lavoro – a 8 ore, si giunge all’equivalente settimanale di 280 euro su una stima di 40 ore lavorate, corrispondenti a circa 1232 euro netti mensili, poco sopra la soglia di povertà che per il 2022 l’Istat ha stabilito in euro 11.152 annui.

Molti devono scegliere se mangiare o curarsi

Ma in realtà chi già ha la “fortuna” di prendere questa somma, rispetto ai 3 milioni e 600 mila lavoratori italiani che, a tutt’oggi, non la percepiscono, avendo salari da mero sfruttamento, è anch’esso povero. E non è vero che non si arriva a fine mese perché, percependo lo “stipendio” il 27 ( la gran parte), fino al 31 ci si arriva. È dalla prima settimana del mese che non si arriva. E se devi mantenere i figli a scuola, pagare un mutuo e curarti, non hai scelta, trascuri la tua salute. Altissime sono le percentuali di italiani che sono costretti alla caudina scelta di mangiare o curarsi a discapito di quest’ultima.

Almeno 9 euro netti

Il timore che il salario minimo possa sostituire la contrattazione collettiva, spostando al ribasso i salari, non può e non deve rappresentare un freno a una rivendicazione per un salario minimo garantito per tutti. Un salario che certamente non può essere rappresentato dai 9 euro lordi l’ora ma dovrebbe essere almeno di 9 euro netti, ovvero di circa 11 euro lordi.

Una migliore distribuzione delle ricchezze, proveniente dagli utili dell’impresa e dalla catena di distribuzione, deve tenere in maggior considerazione la dignità del lavoratore. E su questo punto bene fa la Cisl ( e mi auguro si possano unire anche le altre sigle sindacali) a promuovere una raccolta di firme per riconoscere il diritto alla partecipazione del lavoratore all’impresa.

La riduzione del cuneo fiscale e il conseguente aumento in busta paga sono certamente segnali positivi e mi auguro si possa raggiungere un’intesa tra le varie componenti politiche, tra governo e opposizione, nell’interesse comune dei lavoratori. Il tutto per giungere sì a un salario “ricco” ma, ancor prima, a un salario dignitoso.

Giuseppe Previti

