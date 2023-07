Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, a Messina prosegue raccolta firme - Tempostretto

La proposta di legge di iniziativa popolare della Cisl. Oggi il banchetto a Contesse

MESSINA – Prosegue nella provincia di Messina la raccolta firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare della Cisl Nazionale, che prevede la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione. Dopo l’appuntamento di ieri in via Palermo, oggi il banchetto della Cisl Messina era a Messina Sud, in via Marco Polo, dove sono stati diversi i cittadini che si sono avvicinati per chiedere delucidazioni e firmare la petizione.

La proposta di legge sulla partecipazione

Il testo della proposta di legge prevede la partecipazione dei lavoratori in azienda in tutte le forme, gestionale, finanziaria, organizzativa e consultiva. Fra i punti principali: quello relativo ai contratti collettivi che possono prevedere, su base volontaria, l’accesso dei lavoratori al possesso di azioni o di quote di capitale dell’impresa stessa, attraverso l’adozione di piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Fra i possibili vantaggi per i lavoratori dunque: aumenti salariali, qualità e stabilità del lavoro, maggior produttività e competitività, zero delocalizzazioni, piu investimenti, una piena coesione sociali, e rientro delle imprese dall’estero.

Le prossime date per la raccolta firme

I prossimi appuntamenti sono previsti il 7 luglio a Francavilla di Sicilia dalle 9 alle 17 in piazza Annunziata, il 10 luglio a Villafranca Tirrena, in Piazza Graziella Campagna, dalle 16 alle 21, l’11 luglio a Spadafora, al Parco San Giuseppe, dalle 8:30 alle 13 e il 12 luglio a Barcellona Pozzo di Gotto, dalle 16 alle 19 in piazza San Sebastiano.