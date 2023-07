Secondo Palagiustizia a Messina, obiettivo 2025: "I lavori dureranno al massimo 14 mesi" - Tempostretto

Lo annnuncia l'assessore comunale Roberto Cicala: "Entro fine luglio definiamo acquisto e tempi"

MESSINA – Verso il nuovo Palagiustizia a Messina. Ad aggiornare sul progetto è l’assessore comunale Roberto Cicala: “Il percorso per dotare Messina del secondo Palagiustizia si sta completando. Ormai siamo in dirittura di arrivo; entro fine luglio potremmo definire l’acquisto e cominciare con i lavori di adattamento che dureranno al massimo 14 mesi”. L’obiettivo è, dunque, nel 2025 avere a disposizione la struttura negli immobili dell’ex Cassa di risparmio ed ex Banca di Roma, in via Garibaldi, in centro, vicino al parcheggio “Cavallotti”. Una sede che ospiterà il Giudice di pace e la sezione lavoro della Corte d’Appello, oltre agli uffici Unep – Ufficio notificazioni esecuzioni e protesti.

Evidenzia Cicala: “Tutto nasce nella precedente amministrazione De Luca ad agosto 2021, quando ero presidente della Patrimonio Messina Spa, con la pubblicazione del bando per la ricerca di locali adeguati a ospitare nuovi uffici per il Tribunale. Sono trent’anni che a Messina si parla di secondo Palagiustizia e, dopo innumerevoli progetti e proposte fantasiose, finalmente anche questo traguardo lo stiamo portanto a termine. Un grazie a tutti gli uffici del dipartimento Patrimonio e alla società in house che, in silenzio, sta portando risultati sorprendenti per la città”.

