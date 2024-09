Secondo Palagiustizia, via ai lavori. Fine prevista entro il 2025 FOTO

Tra le prime opere la rimozione di pitture e intonaci che hanno cancellato le decorazioni

MESSINA – Cominciano le lavorazioni interne e gli sgombri. UniRe Building, proprietaria dei due palazzi che saranno sede del secondo Palagiustizia, in via Garibaldi, annuncia l’inizio di un progetto tanto atteso quanto prezioso. Due tra gli edifici più significativi di Messina hanno aperto i portoni per l’inizio dei lavori.

Questi primi giorni sono dedicati ai lavori di svuotamento del mobilio e dei materiali legnosi e ferrosi, un passo fondamentale verso la rigenerazione di questi importanti edifici.

Gli interventi

Previsto il restauro conservativo e la rimozione di materiali incompatibili.

Nel corso degli anni, diverse modifiche hanno alterato l’aspetto autentico di questi immobili.

“Rimuoveremo quei materiali che non rispettano le caratteristiche originali come pitture impermeabilizzanti e intonaci posticci che hanno appiattito le superfici uniformando i colori e cancellando la bellezza delle decorazioni”.

Sicurezza strutturale

Non solo bellezza, ma anche sicurezza. Gli interventi garantiranno che questi immobili ottengano una classificazione idonea come “edifici strategici”, rendendoli sicuri e funzionali per la nuova destinazione d’uso.

La durata dei lavori

La durata prevista dei lavori è di 14 mesi, dunque con conclusione fissata a novembre 2025.

