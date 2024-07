Secondo Palagiustizia, via libera dal Genio civile per i lavori

Ha rilasciato il parere in materia sismica e il sindaco punta su settembre per l'avvio

MESSINA – Il sindaco Federico Basile si augura che si possa iniziare a settembre. Per il secondo Palagiustizia, il Genio civile ha rilasciato il parere di conformità alle norme tecniche per costruzioni in zona sismica. Ora i lavori, attesi da tempo, possono essere avviati. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è subito dopo l’estate. Si calcola che in 14 mesi potrebbero terminare.

Una volta terminati, si avrà a disposizione la struttura negli immobili dell’ex Cassa di risparmio ed ex Banca di Roma, in via Garibaldi, in centro, vicino al parcheggio “Cavallotti”. Una sede che ospiterà il Giudice di pace e la sezione lavoro della Corte d’Appello, oltre agli uffici Unep – Ufficio notificazioni esecuzioni e protesti.

L’attesa del Palagiustizia

In passato è stato l’assessore Roberto Cicala a spiegare la genesi dell’acquisto: “Tutto nasce nella precedente amministrazione De Luca ad agosto 2021, quando ero presidente della Patrimonio Messina Spa, con la pubblicazione del bando per la ricerca di locali adeguati a ospitare nuovi uffici per il Tribunale. Sono trent’anni che a Messina si parla di secondo Palagiustizia e, dopo innumerevoli progetti e proposte fantasiose, finalmente anche questo traguardo lo stiamo portanto a termine”.