Poche navette a Torre Faro. E la Passeggiata a mare...

"A Torre Faro da 3 anni si andava al mare con le navette che facevano la spola tra il parcheggio Torri Morandi e il Pilone. Ora forse ne funziona una ogni ora". Lo dice l'ex consigliere della VI circoscrizione, Giuseppe Sanò, che invita il sindaco Cateno De Luca sui luoghi: "Fallo a Torre Faro un blitz e poi cerca di rispondere alle esigenze dei residenti e dei bagnanti, dai mandato al tuo assessore alla mobilità urbana di creare un’isola pedonale estiva ed insegnaci a vivere come si fa nei paeselli civili, come a Santa Teresa, del resto occhio e croce Ganzirri e Torre Faro hanno lo stesso numero di abitanti".

Buone notizie, invece, da parte dell'associazione Le Vetrine di via Garibaldi: "Da anni - dice il presidente Lillo Valvieri - scerbatura, disinfestazione e derattizzazione non venivano programmati con interventi così efficaci e immediati, siamo soddisfatti sebbene il lavoro sia ancora in una fase decisamente embrionale".

Ancora problemi, però, alla Passeggiata a mare: "I lavori di messa in sicurezza condotti dall'amministrazione Accorinti, soprattutto per quanto concerne l'attraversamento pedonale, hanno senz'altro prodotto gli effetti sperati evitando folli corse da parte degli automobilisti e gravi incidenti, permettendo a bambini e anziani di tornare a frequentare uno dei migliori panorami della nostra città. Ma è nostra premura segnalare lo stato attuale della passeggiata a mare, dove l'illuminazione non risulta sufficiente nelle ore serali e dove la sporcizia, causata soprattutto da cittadini incivili, è ormai una costante. Dei problemi che riteniamo debbano essere presi in considerazione - conclude Valvieri - soprattutto in vista del Ferragosto messinese".