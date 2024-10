Segnaletica irregolare, chiuso un cantiere in galleria nella Messina-Palermo

L'intervento della Polstrada nella tratta A/20

MESSINA – Irregolare un cantiere nella tratta A/20 Messina – Palermo. Nella galleria artificiale Rocca, la segnaletica temporanea, in relazione a un doppio senso di senso di circolazione, non rispettava le norme. Di conseguenza, è scattata l’applicazione della sanzione amministrativa di 1.732,00 euro e l’immediata sospensione delle attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il tutto, nella giornata di ieri, nell’ambito di controlli in alcuni cantieri da parte degli agenti del distaccamento Polizia stradale di S. Agata di Militello.

La segnaletica temporanea era difforme rispetto agli schemi previsti dal decreto ministeriale.

Da qui l’illecito amministrativo e la necessità del ripristino delle regolari condizioni.