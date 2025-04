Papa Francesco. Per i funerali lutto cittadino a Milazzo

Molto sentita nel messinese, la morte di Papa Francesco. Nella città di Milazzo è stato proclamato il lutto cittadino per i funerali

MILAZZO – Nella città di Milazzo è stato proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali del santo padre, che si terranno questo 26 aprile. La morte di Papa Francesco è stata particolarmente sentita dalle comunità cristiane e non del messinese. Nella città dello stretto sono stati diversi gli interventi da parte dei rappresentanti istituzionali, che hanno invitato la cittadinanza a raccogliersi in preghiera.

Messaggi di cordoglio anche dalle amministrazioni dei comuni tirrenici, che in vari modi hanno voluto ricordare l’operato di Papa Francesco che definiscono “esempio e guida” tanto per i cattolici quanto per i non credenti.

