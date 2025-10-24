Redazionale. E' opportuno prendere in considerazione sia le strategie pubblicitarie digitalizzate che i metodi classici più antichi

Redazionale – Quando si parla di marketing è ormai opportuno prendere in considerazione sia le strategie pubblicitarie digitalizzate che i metodi classici più antichi, perché che si tratti di Web o marketing tradizionale, bisogna mettere in moto sempre il brainstorming per creare qualcosa di unico, originale e accattivante. Ecco sei curiosità sulle strategie di marketing più innovative ed evergreen.

La bussola del successo: ecco il ROI

Quello che potrebbe sembrare un concetto estremamente tecnico, come il calcolo del ROI, è molto semplice da comprendere soprattutto approfondendo sui siti specializzati, ma soprattutto, resta una strategia di digital marketing sempre efficace. Questa formula misura il ritorno economico ed è essenziale anche nelle campagne di marketing più creative ed economicamente rischiose, come il Guerrilla Marketing.

Lo storytelling è un evergreen sacro del digital marketing

In questa categoria rientrano tutti i parametri della creatività, dai testi ai video, dalle storie ai reel fino alle dirette streaming, perché dietro ogni contenuto del Web si cela una storia scritta da un content creator, copywriter o ghostwriter.

Poi c’è il claim, una frase a effetto che resta nella mente del pubblico e che apre le porte del prodotto in vendita, basta citarne alcune per capire immediatamente di che prodotti parliamo, come “mette le ali”, “Just do it”, tanto per fare due esempi. Anche questo è storytelling, perché la mente associa automaticamente la frase pubblicitaria al prodotto in questione e il processo dura anche per anni, con una strategia di marketing efficiente.

I poteri nascosti del marketing sensoriale

Non si può toccare, vedere, sentire, gustare e annusare eppure il marketing sensoriale coinvolge tutti e cinque i sensi, ma vende un solo prodotto. Ecco perché parliamo di poteri nascosti, che in realtà svelano più di quanto devono, semplicemente attraverso un profumo, un’icona, che può essere un’immagine ma anche una forma particolare. Alcuni esempi? I prodotti Apple o determinati packaging diventati ormai icone da collezione: e se viene in mente un prodotto specifico, vuol dire che la strategia funziona.

Marketing multicanale: la perfetta inclusione delle strategie

Torniamo alle classiche strategie di marketing digitale, perché il marketing multicanale racchiude tutte le strade che il Web ci propone, dalle pagine social ai video su Youtube, alle foto, articoli di blog e persino i feedback e le recensioni. Questa è la perfetta inclusione di tutte le strategie di marketing digitali.

Influencer marketing: l’innovazione personalizzata

Quelle che un tempo erano le televendite, oggi si sono trasformate in video brevi degli influencer, in una perfetta unione tra passato e futuro, con la differenza, che il marketing digitale ha fornito un’innovazione personalizzata. Una strategia evergreen che offre anche un ampio listino prezzi, dai più economici ai più esosi.

L’email marketing: la strategia più antica, ma ancora la più efficace sul Web

Torniamo indietro nel tempo all’alba di Internet, perché oltre al banner pubblicitario, negli anni ‘90 spopolava l’email marketing. Ebbene, ancora oggi questa tecnica di marketing digitale è la più efficiente, perfettamente adattabile anche alle nuove tecnologie dell’IA, perché si basa sul rapporto personalizzato con il cliente e i fornitori, che si costruisce messaggio dopo messaggio, aumentando la fiducia tra le parti e personalizzando al massimo le offerte.