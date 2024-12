Seminara. Incidente su A2 Autostrada Mediterraneo, mezzo pesante si ribalta

Per fortuna, il conducente ha riportato solo lievi contusioni ed è stato trasportato in ospedale dal personale del 118

SEMINARA – Questa mattina, un mezzo pesante, lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo” nei pressi dell’uscita per Seminara, è andato ad impattare contro le barriere, ribaltandosi sulla carreggiata. L’incidente, molto probabilmente si è verificato a causa del maltempo. Per fortuna, il conducente ha riportato solo lievi contusioni ed è stato trasportato in ospedale dal personale del 118 e le sue condizioni non destano preoccupazioni. La corsia in direzione nord è stata temporaneamente chiusa, con il traffico deviato sulla corsia di sorpasso. Sul posto sono intervenuti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per gestire la viabilità e ripristinare la normale circolazione.