Carabiniere messinese salva la vita ad un 25enne in Calabria

MONTEPAONE (CATANZARO) - E' in servizio alla caserma di Gasperina, in provincia di Catanzaro, e si trovava in macchina nel vicino paese di Montepaone Lido. Ha visto un giovane accasciarsi al suolo, è sceso, ha tastato il polso debole ed ha chiamato subito il 112 ma l'ambulanza non poteva arrivare prima di venti minuti.

Per questo, il carabiniere messinese Riccardo Russo gli ha fatto un lungo massaggio cardiaco, azione imparata al corso che i militari seguono per aggiornare le loro competenze. Quando l'ambulanza è arrivata, il 25enne è stato portato all'ospedale di Soverato, stabilizzato e poi dimesso.