Mili, il presidente del quartiere: Per gli alunni stiamo trovando la soluzione

Il presidente del I quartiere Giovanni Scopelliti interviene in merito alla problematica sollevata dal consigliere Merlino a proposito dei piccoli alunni di Mili che non hanno lo scuolabus a disposizione.

Scopelliti evidenzia come la vicenda sia stata attenzionata dall’amministrazione sia nei giorni scorsi che stamattina e che anche domani è previsto un nuovo sopralluogo.

“Il Sindaco Cateno De Luca si è attivato per la risoluzione del problema insieme all'assessore, al Presidente Atm, alla dirigente scolastica e dirigente pubblica istruzione- scrive Scopelliti- Sabato mattina si è tenuta una riunione presso la sala giunta con la presenza del presidente dell’Atm Campagna, del consigliere di circoscrizione Merlino, di un delegato dei genitori ed io. Dalla riunione è emerso che in atto gli scuolabus presenti non sono in condizioni di poter trasportare bambini, in quanto non vi sono i dovuti equipaggiamenti previsti dalla legge. Saranno disponibili soltanto in un secondo momento. Pertanto l'ipotesi scuolabus è stata accantonata e si è cercato di trovare un'altra soluzione. Si è optato per la realizzazione di un’ aula all'interno della canonica.Il parroco ha dato la propria disponibilità. Ieri mattina ci siamo incontrati presso la direzione della scuola Gaetano Martino, io, il consigliere Merlino e la dirigente scolastica. L'esito dell'incontro è stato quello di effettuare un sopralluogo presso i locali della canonica insieme al Dott. De Francesco, all'Assessore Trimarchi, al Cons. Merlino ed al prete. Dall'esito del sopralluogo si deciderà se i locali sono idonei o meno.

Se vi sarà l'idoneità dei locali i bambini inizieranno a svolgere le ore di lezione nel loro paese. Sostenere che non vi sia stata attenzione da parte dell’amministrazione non è vero”