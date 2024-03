“Senza toner niente referto in ospedale”

La segnalazione di un paziente: "Un'attesa di due settimane". Il Policlinico: "Problema risolto"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Sono un vostro lettore, mi chiamo Antonio D’Amico, volevo segnalare una situazione per me grave che si sta verificando al Policlinico Gaetano Martino. Circa due settimane fa ho fatto una Moc (Mineralometria ossea computerizzata per valutare lo stato di salute delle ossa, n.d.r.) al padiglione B. Premetto che sono una persona invalida e da due settimane chiamo per avere il referto. La risposta? Mi viene risposto dai medici che non hanno il toner e non possono stampare i referti. Tecnici e medici, mi è stato riferito, da più di un mese hanno fatto richiesta. Mi rivolgo a voi, come testata giornalistica, perché non mi sembra giusto che noi pazienti dobbiamo aspettare tutto questo tempo. Deve intervenire la direzione sanitaria. Di recente, pure al Papardo, ho registrato un problema con il toner nello stampare un altro referto”.

Ecco la risposta del Policlinico: “Ci scusiamo con il paziente. Abbiamo comunque risolto il problema del toner il 19 marzo. Ci sono esami che necessitano di essere stampati e ovviamente non si trattava di una situazione da pericolo di vita. Domani consegneremo il risultato”.