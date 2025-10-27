 Sequestrata officina abusiva, multa al proprietario e a chi ha portato lì l'auto a riparare

Redazione

lunedì 27 Ottobre 2025 - 10:20

Il totale delle sanzioni ammonta a 6mila euro

La Polizia Stradale di Messina ha scoperto e sequestrato un’officina meccanica abusiva a Falcone.

Gli agenti del Distaccamento di Barcellona Pozzo di Gotto hanno accertato che l’officina lavorava senza le necessarie autorizzazioni amministrative, eludendo le normative specifiche di settore. L’attività condotta ha permesso di individuare una persona che svolgeva attività di autoriparazione di veicoli all’interno di un capannone adibito ad officina meccanica con all’interno attrezzature ed apparecchiature per la riparazione dei mezzi (ponte di sollevamento, saldatrici, compressori, banconi in metallo con morse, numerose chiavi inglesi ecc.). All’interno dell’attività venivano, inoltre, trovate auto in riparazione.

Gli agenti, una volta identificato il responsabile dell’attività abusiva, hanno sequestrato tutte le attrezzature meccaniche presenti.

A conclusione dell’attività d’indagine, oltre al sequestro, finalizzato alla confisca, sono state elevate sanzioni amministrative per circa 6.000 euro, sia a carico della persona che esercitava abusivamente l’attività di autoriparazione, sia a carico dei proprietari dei veicoli che si sono avvalsi dell’attività stessa.

