 Sequestrata struttura ricettiva a S. Stefano di Camastra, denunciato il titolare

Sequestrata struttura ricettiva a S. Stefano di Camastra, denunciato il titolare

Redazione

Sequestrata struttura ricettiva a S. Stefano di Camastra, denunciato il titolare

martedì 07 Ottobre 2025 - 19:31

A suo carico sono state inoltre contestate ammende e sanzioni per oltre 90.000 euro

S. STEFANO DI CAMASTRA – I carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, supportati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina e da personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata di Militello, hanno sottoposto a verifica una struttura ricettiva ubicata a Santo Stefano di Camastra.

All’esito delle verifiche, sono state accertate diverse irregolarità, tra cui: l’occupazione abusiva di oltre 500 mq di suolo demaniale, la mancata redazione della documentazione di valutazione rischi, l’omessa sottoposizione del personale dipendente alla prescritta visita medica, nonché la mancata formazione dei dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza e altro ancora. Inoltre, dalle verifiche effettuate su tutti i dipendenti, i carabinieri hanno accertato la presenza di due lavoratori “in nero”, ed i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata di Militello hanno contestato alcune violazioni relative all’Ordinanza di Sicurezza Balneare, nello specifico l’assenza di servizio di salvataggio e di idonee dotazioni e lo sversamento su suolo e sottosuolo di reflui domestici non autorizzati connessi all’utilizzo di una piscina privata ivi insistente. Pertanto, al fine di interrompere il perpetrarsi dello scarico, si è proceduto al sequestro amministrativo della linea di approvvigionamento delle acque.

A seguito delle violazioni accertate, il titolare dell’attività è stato denunciato – in stato di libertà – all’Autorità giudiziaria ed a suo carico sono state contestate ammende e sanzioni per oltre 90.000 euro. 

Le irregolarità riscontrate sono state segnalate al Sindaco del Comune di Santo Stefano di Camastra che, quale autorità amministrativa competente, ha disposto la sospensione temporanea dell’attività.

Nonostante i provvedimenti sospensivi adottati, la struttura ricettiva ha continuato ad esercitare l’attività ricettiva ed alberghiera e pertanto, il titolare è stato successivamente deferito alla competente A.G. per il reato di cui all’art 650 C.P.
A seguito delle reiterate violazioni, il G.I.P di Patti, su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Patti ha disposto il provvedimento cautelare di sequestro preventivo dell’intero immobile adibito a struttura ricettiva.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La vittoria politica della Flotilla e le piazze contro il genocidio
Il fenomeno che sta rendendo l’erosione costiera sempre più inarrestabile
Al lavoro in ambulanza, il caso a Messina VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED