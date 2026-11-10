Prefettura di Messina, dal 12 novembre via ai lavori per la sicurezza dei prospetti

Dureranno due mesi, poi finalmente potrà essere ripristinato il normale transito pedonale

Anni di transenne e barriere protettive, ora finalmente il palazzo storico della Prefettura di Messina si prepara a voltare pagina. L’iter burocratico ha trovato compimento con l’ordinanza viabile firmata dal Dipartimento Servizi Manutentivi, che recepisce la richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria. L’intervento, autorizzato per una durata complessiva di sessanta giorni, punta a risolvere le criticità strutturali legate al distacco di parti pericolanti dai prospetti.

Le modifiche alla circolazione e le aree interessate

Il provvedimento disciplina nei dettagli la gestione del cantiere lungo le quattro arterie che circondano l’edificio governativo, fissando l’avvio delle disposizioni dal 12 novembre e fino al 10 gennaio. Nello specifico, il dispositivo prevede l’istituzione del divieto di transito pedonale su parte dei marciapiedi perimetrali, imponendo alla ditta esecutrice di “garantire, in sicurezza, la continuità del transito pedonale sulle restanti parti non oggetto di occupazione e la fruibilità di tutti gli accessi laterali, mediante la realizzazione di idonee protezioni laterali e superiori”.

Le restrizioni interessano il lato est di via Placida, tra via San Giovanni di Malta e via Gran Priorato; il lato sud di via Gran Priorato, nel tratto compreso tra via Placida e piazza del Governo; il lato ovest di piazza del Governo su via Garibaldi, tra via San Giovanni di Malta e via Gran Priorato; e infine il lato nord di via San Giovanni di Malta, nel tratto che collega via Placida a piazza del Governo.

Se tutto andrà per il verso giusto, subito dopo le festività natalizie si chiuderà una fase di degrado urbano che per troppo tempo ha penalizzato il decoro della Prefettura e la fruibilità dei marciapiedi.