Sciopero Atm per aggressione autista. L’Azienda: “Vicini ai lavoratori”

La Uil non aderisce pur condividendo le ragioni

L’Azienda Trasporti di Messina interviene con una nota sullo sciopero di quattro ore proclamato per oggi dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ugl Autoferro, Faisa Cisal e Orsa Trasporti nella fascia oraria compresa tra le 16 e le 20: “E’ bene evidenziare che l’astensione dal lavoro indetta dai sindacati non è un’azione contro l’Azienda, ma nasce con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul tema della sicurezza dei lavoratori dopo i tanti episodi che si sono ripetuti negli ultimi mesi, soprattutto ai danni del personale autista”.

“L’Azienda è vicina ai propri dipendenti in questa battaglia e condivide con le organizzazioni sindacali la necessità di garantire le condizioni di sicurezza durante le ore di servizio, al fine di tutelare l’incolumità dei lavoratori, troppo spesso destinatari di aggressioni verbali e fisiche non più tollerabili. Nel corso della riunione sindacale che si è svolta ieri nei locali aziendali è stato adottato il “Protocollo Operativo Aziendale per la gestione delle emergenze e delle aggressioni”, proposto da Atm e condiviso da tutte le sigle sindacali.

Le informazioni relative a eventuali disagi e alle possibili variazioni del servizio saranno pubblicate sul sito istituzionale di Atm e diffuse attraverso i propri canali Telegram e Whatsapp.

La Uil non aderisce pur condividendo le ragioni

La Uiltrasporti Messina ha scelto di non aderire allo sciopero di oggi. “Una scelta maturata a seguito di una precisa valutazione sindacale e politica, che non mette in discussione le ragioni della mobilitazione proclamata dalle altre organizzazioni sindacali, le cui decisioni e modalità di protesta sono pienamente legittime e meritevoli di rispetto”.

La Segreteria territoriale ha ritenuto, tuttavia, “che in questa circostanza fosse opportuno individuare una diversa forma di mobilitazione, puntando su iniziative di sensibilizzazione e partecipazione pubblica. Una scelta che nasce anche e soprattutto dalla considerazione che lo sciopero, pur essendo uno strumento fondamentale di tutela dei diritti, comporta un sacrificio economico che ricade direttamente sui lavoratori attraverso la decurtazione della retribuzione”.

«Riteniamo che non si debba chiedere sempre e soltanto ai lavoratori di pagare economicamente il prezzo delle proteste – dichiara Antonino Di Mento, segretario generale della Uiltrasporti Messina –. Lo sciopero è uno strumento legittimo, importante e talvolta indispensabile, ma proprio perché incide direttamente sulle retribuzioni di chi lavora deve essere utilizzato con equilibrio,. In questa occasione abbiamo ritenuto più opportuno destinare le nostre energie a una mobilitazione diversa, che non gravasse ulteriormente sulle tasche dei lavoratori con ripercussioni sulla città, ma che consentisse soprattutto di portare il tema della sicurezza direttamente nelle piazze e all’attenzione della cittadinanza e delle istituzioni».

La Uiltrasporti Messina precisa, inoltre, che la mancata adesione formale della Segreteria territoriale non ha comportato alcuna indicazione vincolante nei confronti dei propri iscritti. A ciascun lavoratore è stata lasciata piena libertà di decidere autonomamente se aderire o meno allo sciopero proclamato, nel rispetto delle valutazioni e delle sensibilità individuali.

L’obiettivo è fare in modo che il fenomeno delle aggressioni sui mezzi pubblici non rimanga confinato nell’ambito delle rivendicazioni sindacali o delle dinamiche aziendali, ma diventi una questione di sicurezza collettiva. A essere esposti alla violenza non sono soltanto le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico, ma anche i cittadini e gli utenti che quotidianamente utilizzano il servizio.

Per questa ragione la Segreteria territoriale sta lavorando all’organizzazione di due giornate di sensibilizzazione e mobilitazione, che si svolgeranno il 28 e 29 novembre a Messina, con iniziative a bordo degli autobus e nelle piazze cittadine: il 28 novembre in Piazza Unione Europea e il 29 novembre in Piazza Cairoli.

«Vogliamo che questa iniziativa diventi un momento di partecipazione collettiva. Intendiamo coinvolgere cittadini, istituzioni e tutti i soggetti interessati, perché la sicurezza sui mezzi pubblici non riguarda esclusivamente chi indossa una divisa aziendale o svolge un servizio di trasporto, ma l’intera comunità. Non vogliamo limitarci a denunciare l’ennesima aggressione: vogliamo creare consapevolezza, sollecitare interventi e costruire un percorso condiviso per prevenire questi episodi».

«Le forme di protesta possono essere diverse, ma l’obiettivo deve rimanere comune. Rispettiamo chi ha scelto lo sciopero e rivendichiamo la nostra scelta di promuovere un’iniziativa cittadina. Quello che non possiamo accettare è che le aggressioni diventino una consuetudine e che lavoratrici, lavoratori e utenti siano costretti a convivere con la paura. La sicurezza non può essere affidata alla buona sorte: servono prevenzione, presenza, responsabilità e interventi concreti».

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