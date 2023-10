Serie B, Amando e La Saracena cercano gloria in trasferta. Esordio in casa per Letojanni e Sicily - Tempostretto

Nel torneo di B di pallavolo, a Teramo di scena l'Amando, a Paola La Saracena. Esordio casalingo per Letojanni e Sicily. Prestipino (Amando): "Teramo ottima squadra", Gilberto (Sicily): "Bronte formazione preparata"

MESSINA – Secondo turno di andata dei campionati di serie B di pallavolo. Tabellone messinese che promette ancora spettacolo, dopo i risultati maturati all’esordio assoluto stagionale della settimana scorsa. Trasferta per le due formazioni messinesi femminili dell’Amando Volley in B1 e la Saracena Volley in B2 , impegnate rispettivamente a Teramo e Paola. Aprono le porte di casa le squadre maschili della Volley Letojanni, contro Vibo Valentia, e della Sicily Bvs che affronterà, invece, l’Aquila Bronte.

Geraldina Quiligotti, libero di Amando Volley (foto: Giuseppe Zanghì)

Serie B1/f: Amando Volley domani sfida Teramo in trasferta

Gara ad alto coefficiente di difficoltà per l’Amando Volley che, domenica al “PalaScapriano” di Teramo – inizio ore 17:30 – sfiderà la Futura Volley, formazione costruita per tentare il salto di categoria.

Il successo all’esordio per 3-1 sull’Altino Volley ha elevato il morale delle santa-teresine che, qualora dovessero violare il terreno di Teramo, potrebbero intraprendere quel filotto utile per iniziare a costruire un torneo di alto livello.

Sulla carta i valori di eccellenza delle squadre dovrebbero risiedere altrove (Altino, Teramo, Fasano), ma l’esperienza delle ragazze di coach Prestipino e il contesto ambientale di grande entusiasmo rischiano di sovvertirli anzitempo, lanciando in orbita una società sana e con un cammino consolidato alle spalle.

Ovviamente, siamo solo alla prima giornata, ma atlete come Bertiglia, Nielsen, la ritrovata Quiligotti, conoscono in ampiezza la B1, le sue insidie nascoste, ma anche il modo per esorcizzarle. Non è detto che, lì dove si punta con decisione alla promozione, la tensione del risultato non giochi brutti scherzi.

Coach Prestipino: “Centrali punti di forza di Teramo”

“Loro sono un’ottima squadra, al di là della sconfitta della scorsa settimana. Le centrali sono i loro punti di forza. Noi faremo il nostro gioco sfruttando quello che ci riesce fare meglio” queste le parole di coach Prestipino alla vigilia del match.

Arbitreranno Gennaro Galano e Dario De Martino.

Il capitano de La Saracena Volley, Desy Tumeo

Serie B2/f: La Saracena, a Paola l’occasione per un immediato riscatto

Al “PalaMaiorano” di Paola, La Saracena Volley avrà l’opportunità di riscattare il mezzo passo falso di sabato scorso, nel confronto di questo pomeriggio con la locale formazione neopromossa in B2.

La sconfitta al tie-break, maturata nella prima di campionato a vantaggio della Volley Reghion, ha lasciato tanta amarezza in casa La Saracena, ma anche la consapevolezza di aver costruito un organico in grado di farsi apprezzare al cospetto di qualsiasi altra sparring partner.

I primi due set condotti con autorevolezza hanno messo in luce i punti di forza su cui le ragazze di coach Fazio dovranno far leva per affermarsi in un torneo lungo e complicato. Al tempo stesso, pesa quel terzo set in cui non si chiuso il match, nonostante il 24-21 avesse condotto ad un passo da un meritato e schiacciante 3-0.

Anna Amaturo, innesto di qualità

Alcune perplessità sulla mancanza della necessaria lucidità, manifestata nel prosieguo della gara, saranno presto fugate dal recupero della migliore condizione di qualche elemento. Anche il maggiore rodaggio di un innesto di qualità dell’ultimo istante, quello della regista Anna Amaturo, garantirà la giusta copertura di lacune ovvie all’interno di un organico ampiamente rinnovato e che avrà bisogno ancora qualche settimana per raggiungere la massima espressione del grande potenziale a disposizione.

Idee chiare tra i vertici societari: “Andremo a Paola per prenderci quanto ci è mancato contro la Volley Reghion. Paola è una neo promossa ma con un organico di tutto rispetto. Nella prima partita dinnanzi al proprio pubblico vorranno ben figurare e daranno il massimo. Sarà una trasferta difficile ma siamo fiducioso dopo il lavoro svolto in settimana. Cercheremo di ottenere il massimo per poi concentrarci sulle prossime due partite casalinghe”.

Arbitreranno Mario Chiechi e Aurora Galeota.

Adriano Balsamo, regista della Volley Letojanni

Serie B/m: esordio casalingo per Volley Letojanni e Sicily Bvs

Esordio casalingo per la Volley Letojanni che, questo pomeriggio con inizio alla ore 17:30, affronterà al “PalaBarca” , Vibo Valentia.

I ragazzi, allenati da Gianpietro Rigano, dopo l’ottima prestazione di domenica scorsa (3 a 0 in trasferta contro la Papiro Fiumefreddo), cercheranno di ripetersi.

Durante la settimana, Balsamo e compagni si sono preparati a dovere per fronteggiare questa gara per nulla facile. La squadra avversaria presenta alcuni elementi di esperienza ed è stata allestita per disputare un campionato diverso rispetto a quello delle ultime stagioni.

Dopo la rinuncia alla SuperLega da parte della società di Vibo Valentia, al riconfermato tecnico Francesco Piccioni è stata consegnata una rosa di livello. La sconfitta maturata contro l’Universal Viagrande (1-3) è arrivata al termine di in una partita molto equilibrata; sono stati i dettagli a fare la differenza.

L’organico giallorosso è composto da elementi importanti per la categoria, uno su tutti il posto 4 Luciano Mille, lo scorso anno a Lamezia. Accanto a lui, l’opposto Cimmino, autore di una buona prestazione nella prima giornata, e il centrale Saragò, lo scorso anno in Serie A3. Arbitreranno l’incontro Lorenzo De Luca e Fabio Paris .

Massimo Giliberto, capitano della Sicily Bvs

Turno casalingo anche per la Sicily Bvs. La formazione tirrenica attende l’Aquila Bronte al “PalaCampagna” di Saponara, domani pomeriggio con inizio alle ore 18. Per gli uomini di coach Zappalà, quanto per gli ospiti di coach Cartillone, sarà l’esordio stagionale. Infatti, nel primo turno, le due squadre hanno osservato una prima pausa di riposo.

Tutto pronto, come ci conferma il neo capitano Massimo Giliberto: “Essere il capitano è un grande onore. In questa società ancor di più e ne sono molto contento. Da due mesi ci alleniamo molto bene, volevamo già giocare ma il turno di riposo non ce l’ha permesso”.

Nel presentare la squadra avversaria, Giliberto evidenzia la qualità che la Sicily si troverà innanzi. “Dalle informazioni che abbiamo, l’Aquila è una formazione preparata con giocatori di categoria. Sarà un’esordio importante che ci aiuterà a capire il nostro reale livello”.

Infine, Giliberto promette: “Noi ci stiamo allenando per dare soddisfazioni ai nostri tifosi e ai nostri sponsor. Il primo pensiero è giocare una buona pallavolo per farli divertire”.

Precedenti e organico dell’Aquila Bronte

L’Aquila Bronte Volley viene dal sesto posto della passata stagione; i precedenti in Serie B contro la Sicily Bvs vedono gli etnei avanti per 2-0; lo scorso anno fu 3-1 sia all’andata che al ritorno. Squadra per lo più confermata quella di Bronte. Gli etnei hanno inserito solo cinque nuovi elementi a disposizione del tecnico Francesco Cartillone. Si tratta del centrale Stefano Pirozzi, il palleggiatore Andrea Lopresti e gli schiacciatori Massimo Marletta, Danilo Cortina e Giovanni Chillemi. Confermati invece i liberi Contraffatto e Cartillone, i centrali Scuderi e Platania, gli schiacciatori Buremi e Leonardi, l’opposto Scuffia e il palleggiatore Sabella.

A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Martina Rossino ed Erika Burrascano. La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook “Sicily B. Volley School”. La gara, al momento, sarà disputata a porte chiuse. La società ha chiesto una deroga agli organi competenti che decideranno nella giornata di oggi.

Articoli correlati