Serie B, Amando impegnata a Catania. Letojanni affronta Lamezia in un "PalaBarca" chiuso al pubblico - Tempostretto

Sesto turno dei campionati nazionali di pallavolo. In B1 femminile, Amando Volley a Catania. In B maschile, Letojanni in casa contro il forte Lamezia. Nielsen (Amando): "Conosco alcune avversarie. Teams squadra che gioca bene"

MESSINA – Sesto turno del campionato nazionale di serie B di pallavolo. Sulla costa jonica, in B1 femminile, Amando Volley impegnata in trasferta nel derby con la Team Catania; in B maschile, Volley Letojanni in casa contro il Lamezia.

B1/f: Amando Volley in cerca della prima vittoria esterna

La grande rimonta da 0-2 a 3-2 della scorsa settimana contro Castellana Grotte ha portato nuova linfa in casa Amando Volley che, questo pomeriggio con inizio alle ore 17, proverà al violare la superficie del “PalaAbramo” di Catania; di fronte, la Teams Volley.

La formazione etnea è reduce dal netto 3-0 subito, nel turno precedente, al “PalaScapriano” di Teramo con la Futura. In classifica, occupa la terz’ultima posizione con soli due punti, frutto della vittoria al tie-break in esterna arrivata alla prima giornata con la Pallavolo Crotone; da allora, solo sconfitte con Arzano, Fasano e Altino.

Il calendario delle avversarie odierne dell’Amando non è stato certamente dei più agevoli, non fornendo reali indicazioni sul valore dell’organico. La vittoria ottenuta sul difficile campo di Crotone è, probabilmente, un indicatore più attendibile; un dato da solo sufficiente a meritare la giusta attenzione.

Marcela Nielsen, schiacciatrice dell’ Amando Volley (foto di Giuseppe Zanghì)

La schiacciatrice Nielsen: “Dico brava a Castellana. Anche il Teams Catania ottima squadra”

Torna a parlare della vittoria ottenuta al tie-break su Castellana Grotte, la schiacciatrice Marcela Nielsen: “In realtà, non siamo entrate in campo con l’atteggiamento sbagliato, come invece si è detto. Questo ci ha fatto abbastanza arrabbiare. E’ stata brava Castellana. Le squadre molto giovani all’inizio hanno difficoltà a trovare la quadra, ma poi pian piano iniziano a crescere. Secondo me, loro hanno compiuto uno step importante proprio nella nostra partita. Ho visto elementi validissimi e noi abbiamo ancora da lavorare ed imparare a ragionare un pò di più. La determinazione, da parte nostra, c’è in ogni partita; questa non manca mai. Abbiamo i nostri punti deboli, come tutte le squadre, che a volte si vedono di più, mentre altre si nascondono meglio”.

Sulla gara di oggi con il Teams Catania, la Nielsen smentisce chi pensa che, sulla carta, l’Amando sia superiore all’avversaria: “Non è così, non è vero che siamo più forti noi. Alcune ragazze le conosco, altre no; si tratta di una squadra molto valida che gioca bene. Temo, personalmente, tutte le squadre perché spesso dipende da come affronti la partita emotivamente e sul piano della volontà”.

“In queste categorie – prosegue la Nielsen – è difficile prendere le gare con superficialità, dopo tutto il lavoro che fai durante le settimane di intenso allenamento. Magari pensi andrà in un modo, invece ti ritrovi sorprese, ti innervosisci e le emozioni si trasmettono anche alle compagne”.

Arbitreranno l’incontro Annalisa Martorino (1°) e Martina Rossino (2°).

Nella foto di Paola Castagna, Andrea Torre, top scorer con 25 punti nella gara contro il Bisignano

B/m: Volley Letojanni, al “PalaBarca” si gioca a porte chiuse

Dopo la vittoria riportata la scorsa settimana in rimonta sul campo del Bisignano, che ha permesso di interrompere la striscia di due sconfitte consecutive, la Volley Letojanni scenderà in

campo domani per la sesta giornata del campionato nazionale di Serie B maschile, affrontando tra le mura amiche il Lamezia.

Una squadra, quella calabrese, che negli ultimi anni ha disputato sempre i play off per la promozione. Si tratta di un avversario di tutto rispetto che, anche in questa stagione, reciterà un ruolo di primo piano e che tenterà come negli ultimi anni di aggrapparsi agli spareggi promozione.

L’avversario di turno

Lamezia è reduce dal successo riportato ai danni della Sicily Bvs per 3 a 0 e che attualmente, con 10 punti all’attivo, occupa la seconda posizione in classifica; i calabresi, tra l’altro, hanno già osservato un turno di riposo. Una gara molto complicata e difficile quella che i ragazzi, allenati da Gianpietro Rigano, andranno ad affrontare contro un avversario ostico e che nelle ultime stagioni ha dato sempre filo da torcere ai letojannesi, soprattutto nelle partite giocate in Calabria.

Guidato da coach Salvatore Torchia, il Lamezia ha confermato l’ossatura delle ultime stagioni con il capitano Porfida il libero Sacco, che quest’anno viene impiegato come martello ricettore, sostituito nel suo ruolo principale da Graziano, e il centrale Paradiso a cui sono stati aggiunti due elementi importanti pe la categoria quali Peppe Orlando, anche lui centrale (lo scorso anno in Serie A3) e il posto 4 Bonati, ai quali si alterna anche il giovane Salmera che nelle ultime gare ha dato un contributo fondamentale per il successo della propria squadra.

La situazione in casa Letojanni

Torre e compagni, dal canto loro e dopo la vittoria sofferta della scorsa settimana, si sono preparati per

cercare di migliorare alcuni aspetti e situazioni di gioco che non girano ancora al meglio. E’ stata una

settimana particolare poiché alcuni elementi, a causa delle non perfette condizioni fisiche, non hanno

potuto essere presenti nelle sedute di allenamento. Solo oggi, in prossimità della gara, coach Rigano potrà sciogliere le riserve circa la possibilità di avere a disposizione la rosa al completo oppure fare a meno di qualche giocatore.

Letojanni vorrà proseguire la sua marcia con un’altra vittoria, soprattutto in vista del prossimo tour de force in programma nelle settimane a seguire. Dopo la partita di domani, infatti, la formazione jonica viaggerà alla volta di Palermo, per proseguire in casa contro la Ciclope Bronte mentre il 2 dicembre andrà a far visita alla corazzata Reggio Calabria; quattro gare molto difficili in cui si cercherà di ottenere più punti possibili per continuare a navigare nella zona medio alta della classifica.

Un sestetto di tutto rispetto, che fa del muro e della difesa le proprie armi migliori, e contro il quale i letojannesi dovranno essere perfetti in ogni momento della partita. Le aspettative sono quelle di una prestazione impegnativa in cui occorrerà evitare di commettere errori grossolani come avvenuto a Bisignano; lo spazio per recuperare eventualmente l’incontro è davvero esiguo.

Arbitreranno l’incontro Francesco Mastrogiovanni (1°) e Simona Scudiero (2°). Fischio di inizio alle ore 18 in un “PalaBarca” chiuso, per l’occasione nell’accesso al pubblico, a causa di motivi burocratici.

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook della Volley Letojanni a partire dalle ore 17e50.



