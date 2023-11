Serie B, La Saracena e Sicily Bvs in casa per muovere la classifica - Tempostretto

Nel sesto turno dei campionati nazionali di pallavolo, le formazioni messinesi della costa tirrenica tornano in casa per trovare la vittoria. Coach Fazio (La Saracena): "Le prestazioni non mancano". Lo schiacciatore Marco Alaimo (Sicily): "Amagliani grande rinforzo. Con Palermo? Pallavolo imprevedibile"

MESSINA – Sesta giornata dei campionati nazionali di serie B di pallavolo. Sulla costa tirrenica messinese, impegnate tra le mura amiche La Saracena Volley, in B2 femminile, e la Sicily Bvs, in B maschile. Le ragazze di coach Fazio avranno di fronte le calabresi neopromosse del Volley San Lucido. A Saponara la Sicily cercherà il primo acuto stagionale con la Volley Team Palermo.

B2/f: La Saracena Volley torna i casa con il coriaceo San Lucido

Dopo la sconfitta subita domenica scorsa a Catania, proverà a ripartire La Saracena Volley; questo pomeriggio con inizio alle ore 18, sul parquet del “PalaSerranò” di Patti affronterà, per la sesta giornata di andata del torneo di B2 femminile, la Volley San Lucido. La sconfitta di Catania ha lasciato il segno. Le ragazze di coach Fazio vogliono fare di necessità virtù. Occorre andare oltre le difficoltà del momento per dimostrare il valore di una rosa costruita per dimorare nelle zone alte della classifica. Purtroppo, tra i numerosi infortuni e alcune situazioni non propriamente favorevoli verificatesi durante alcune gare, non hanno agevolato sin qui il cammino delle pattesi.

Le odierne avversarie del Volley San Lucido hanno collezionato, nelle cinque gare disputate, tre vittorie e due sconfitte, undici set vinti e otto persi; numeri che hanno consentito di salire sul quinto gradino della graduatoria con dieci punti. Sopra di loro, le imbattute battistrada Modica e Caltanissetta a quindici punti, Volley Valley e Cus Catania a tredici.

Le padrone di casa sono ferme a quota otto punti e con una vittoria piena di oggi scavalcherebbero le calabresi.

Coach Domenico Fazio alla seconda stagione sulla panchina de La Saracena Volley (foto: Domenico Abbriano)

Coach Fazio: “Dobbiamo finalizzare al meglio il lavoro”

“Affrontiamo l’ennesima sfida ad alto coefficiente di difficoltà” – dichiara coach Domenico Fazio. San Lucido ci precede in classifica di due lunghezze; è un collettivo di qualità che ha dimostrato in questa primissima parte di campionato di poter lottare per le posizioni nobili della classifica”.

Sarà fondamentale l’approccio alla gara, ma anche continuità nei parziali. “Per quanto ci riguarda il nostro obiettivo deve essere quello di tirare fuori il massimo da questo momento. Le prestazioni non sono mancate; dobbiamo cercare di finalizzare meglio il nostro lavoro e portare punti a casa in attesa di riavere l’organico al completo”.

Per la Sicily Bvs è tempo di conquistare la prima vittoria

B/m: la Sicily Bvs prova a sbloccare la stagione. Arriva Palermo

Domenica 12 novembre tornerà in campo la Sicily Beach Volley School, al “PalaCampagna” di Saponara, nel match valido per la 6ª giornata del campionato nazionale di Serie B maschile. Ospite la Volley Team Palermo. Le ostilità sportive inizieranno alle ore 18 agli ordini degli arbitri Aurelio Curiale e Flavia Caltagirone.

La Sicily in settimana si è rinforzata con l’arrivo dell’opposto Nicholas Amagliani e vorrà continuare a migliorarsi provando a vincere il primo set stagionale; sarebbe il massimo aggiungere i primi punti alla propria classifica che, al momento, la vede in ultima posizione nel girone I insieme alla formazione di Fiumefreddo. L’avversario è il Volley Team Palermo che in stagione ha collezionato una vittoria e tre sconfitte.

Marco Alaimo, atleta della Sicily Bvs

Lo schiacciatore Marco Alaimo: “Palermo squadra della mia città. Conosco diversi atleti”

Nel capoluogo siciliano è nato Marco Alaimo, giovane schiacciatore della formazione tirrenica arrivato quest’anno, che presenta così la prossima sfida. “Credo che a Lamezia Terme, trasferta decisamente sfortunata tra incidenti e infortunio, sia stata una bella partita; a tratti abbiamo giocato punto a punto e sono contento della prestazione della squadra. Siamo in crescita e Nicholas (Amagliani, ndr) è un grande rinforzo. Stiamo crescendo in ambito tecnico e in ambito di squadra; non è scontato ma il nostro coach Luciano (Zappalà, ndr) ci aiuta a perseguire l’obiettivo che è quello di vincere. Quest’anno si sapeva che le squadre in Serie B sarebbero state strutturate e competitive. In realtà, a me giocare in una squadra, sulla carta, sfavorita non dispiaceva perché così saremmo stati costretti a lavorare di più. Prossimo avversario Palermo, squadra della città da cui provengo, con alcuni ragazzi ci ho giocato insieme, con altri contro, bene o male li conosco tutti. Credo che, senza dare troppa attenzione al punteggio, la pallavolo è imprevedibile e il campo potrà far uscire un risultato a nostro favore”.

L’avversario di turno: il Volley Team Palermo

La società palermitana ha una storia quarantennale; negli ultimi anni in Serie B la formazione del presidente Giorgio Locanto ha spesso chiuso tra le prime posizioni del girone I. Nella stagione 2020/2021, quella dopo la sospensione causa Covid, i palermitani hanno vissuto la loro miglior stagione recente; arrivarono sino alla finale playoff per salire in A3, cedendo però all’avversario.

Coach Nicola Ferro, allenatore dei palermitani, può contare su un gruppo in parte confermato rispetto allo scorso anno. Otto sono rimasti: Galia, Donato, Ferro, Gruessner, Simanella, Lombardo, Giordano, Opoku. A loro si sono aggiunti tre innesti all’inizio di quest’annata: De Santis, Raneli, Di Salvo.

Nella passata stagione la formazione di Palermo ha chiuso in terza posizione nel girone. Vinte entrambe le sfide disputate, sia all’andata al “PalaOreto” che al ritorno al “PalaCampagna”, al tie-break contro i tirrenici.

