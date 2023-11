Serie B maschile, il ds Soraci (Volley Letojanni): "A Bisignano per riscattare le due sconfitte" - Tempostretto

Nel campionato nazionale di serie B maschile di pallavolo, dopo le due sconfitte consecutive, opportunità di riscatto per la Volley Letojanni impegnata sul terreno del Bisignano. Il ds Soraci: "Con Siracusa più giusto arrivare al tie-break"

LETOJANNI – Seconda trasferta stagionale per la Volley Letojanni che questo pomeriggio, con inizio alle ore 19, sarà di scena sul campo della formazione calabrese del Bisignano.

Gli uomini allenati da Gianpietro Rigano e del ds Salvatore Soraci, dopo le prime due vittorie stagionali, hanno collezionato altrettante sconfitte; prima in trasferta con l’Aquila Bronte e poi in casa con Siracusa. In terra calabra servirà un successo per iniziare una nuova fase del torneo.

Già in preventivo che, nella stagione in corso iniziata con nuovi interpreti, si potesse andare incontro a delle difficoltà. Nonostante ciò, le due sconfitte hanno un po’ lasciato il segno. Dirigenza, tecnici e squadra stanno facendo quadrato per ritornare al successo e muovere la classifica. Una vittoria a Bisignano potrebbe risultare decisiva per il prosieguo della stagione.

Il ds Salvatore Soraci, Volley Letojanni (foto: Paola Castagna)

Il ds Soraci: “Con Siracusa più giusto arrivare al tie-break”

Intervenuto sui canali social di Universo Messina, nel corso del quarto appuntamento di Effetto Volley, la rubrica di approfondimento sul volley messinese, il ds Salvatore Soraci è tornato a parlare della sconfitta di sabato scorso con Siracusa:

“E’ stata una bella partita vietata ai deboli di cuore. Nel primo e nel terzo set gli avversari hanno messo in campo un ottimo servizio, toccato molti palloni a muro, difeso e contrattaccato bene. Solo nei primi parziali abbiamo subito dieci ace. Questo ci ha penalizzato, senza consentirci di sviluppare il nostro solito gioco”.

Coach Rigano ha tentato ogni carta a disposizione per imprimere una svolta match: “Nonostante i cambi del mister, nel primo e terzo set siamo andati sotto. Nel quarto, dopo un momento di confusione iniziale, pian piano siamo riusciti a recuperare e a giocarcelo punto su punto; una sfida infinita terminata 37-39. Abbiamo avuto, sia noi che loro, diverse situazioni per chiudere il parziale. Forse sarebbe stato più giusto giocarsi tutto al tie-break perché , nel quarto set, i ragazzi hanno messo in campo tutto ciò che avevano: si è ricevuto meglio e si sono toccati più palloni a muro. Il tie-break sarebbe stato il giusto epilogo”.

Al di là del risultato finale, resta il dispiacere per non essere riusciti a riscattare la sconfitta di Bronte: “Sappiamo che quest’anno il nostro percorso sarà diverso rispetto a quello delle ultime stagioni. Abbiamo puntato su alcuni atleti giovani, lasciando soltanto il nucleo storico. Abbiamo solo tre elementi della passata annata e possono capitare giornate in cui non vada bene. Il nostro obiettivo è quello di disputare un buon campionato, ma certamente non siamo attrezzati per arrivare primi, come fatto negli ultimi anni”.

Una squadra che, in ogni caso, non sta neppure incontrando la giusta dose di buona sorte necessaria: “Nelle ultime settimane siamo andati incontri ad un paio di infortuni. Sabato eravamo undici; ci è mancato Christian Giardina che abbiamo avuto poco a disposizione. In tre set su quattro, in campo avevamo quattro elementi giovanissimi, classe 2003 e 2004. Non è facile rispondere ad una formazione ben organizzata e allenata da Mirko Peluso”.

La certezza che accompagna la dirigenza del Letojanni è sicuramente la scelta consapevole fatta ad inizio stagione : ” Ci abbiamo creduto e scommesso. Speriamo che i risultati e la crescita di alcuni giovani ci diano aiuto sino al termine della stagione”.

Lo schiacciatore Francesco Pugliatti, Volley Letojanni (foto: Paola Castagna)

Il prossimo avversario: Bisignano

Neopromosso in Serie B, la formazione calabrese ha colto, domenica scorsa in casa della Sicily Bvs, un successo importante che le ha permesso di abbandonare l’ultimo posto in classifica. Si tratta di una squadra, guidata da coach Bosco, con alcune individualità importanti: l’opposto italo-cubano Miranda rappresenta la punta di diamante dell’intera categoria, prelevato negli ultimi giorni di mercato dal Pineto, formazione di Serie A2. Accanto a lui giocatori di esperienza come il palleggiatore Esposito e il posto 4 Finicello, ottimi conoscitori della categoria.

In Calabria ancora assente Giardina

Il Letojanni, che dovrebbe avere a disposizione tutti gli elementi della rosa, ad eccezione di Christian Giardina alle prese con problemi di salute. Servirà far fruttare al massimo ogni elemento e tenerli rodati in vista di un mese in cui, dopo Bisignano, la squadra affronterà incontri di spessore.

Arbitreranno l’incontro Giuseppe Resta e Denise Mary Rose Bianchi.

La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook della Volley Letojanni a partire dalle ore 18.50.

Articoli correlati