Serie B, Sicily e La Saracena con il vantaggio del fattore campo. Rizzo (Sicily): "Siamo in crescita" - Tempostretto

Nel quarto turno del torneo nazionale di B di pallavolo, Sicily e La Saracena impegnate tra le mura amiche. Rizzo (Sicily): "Siamo in crescita. Per arrivare ai risultati serve farlo insieme"

Turno casalingo per Sicily Bvs, in B maschile, e La Saracena Volley, in B2 femminile. La Sicily sarà impegnata domenica pomeriggio al “PalaCampagna” di Saponara, mentre La Saracena Volley proverà, questo pomeriggio, a sfruttare il fattore campo del “PalaSerranò” di Patti.

Serie B maschile: per la Sicily scontro salvezza con Bisignano

Torna in casa la Sicily Bvs che, domani pomeriggio, ospita nel match valido come quarto turno nel girone I della Serie B maschile la Volley Bisignano 1983. La sfida è in programma al “PalaCampagna” di Saponara alle ore 18, direzione di gara affidata a Gabriele Mallia e Andrea Caronna. Le due squadre che si affronteranno al momento sono pari in classifica, dopo due giornate e un turno di riposo a testa per entrambe, non hanno ancora vinto e hanno zero punti. Quella tra tirrenici e calabresi sarà quindi una sfida importante, uno scontro diretto salvezza, per due squadre che alla vigilia del campionato sapevano di dover soffrire.

Gabriele Rizzo, opposto della Sicily Bvs

Dopo la trasferta di Solarino c’è ottimismo sulle condizioni di Alberto Alaimo e Anthony Cucca, usciti infortunati dal tensostatico “Triolo”. Squadra in crescita come confermato dall’allenatore e anche dai numeri di Gabriele Rizzo, che è andato in doppia cifra con 10 punti all’attivo nell’ultima partita ed è stato top scorer della Sicily Bvs contro la Paomar Volley, dimostrando la crescita non solo sua ma di tutta la squadra.

All’opposto tirrenico, in rosa da tre anni, è affidata la presentazione della gara di domenica: “Noi stiamo ancora ingranando e come ha detto il mister siamo in crescita, posso confermarlo. Al momento ci confrontiamo con squadre più esperte e a volte anche più organizzate di noi. Il nostro obiettivo – prosegue Rizzo – è sempre quello di migliorare tutti insieme per fare risultati e far divertire il pubblico, avere soddisfazioni noi per primi come squadra, ma anche per il nostro pubblico e la società”.

Fattore casalingo da sfruttare e far pesare in questo incrocio prosegue Rizzo: “I nostri tifosi saranno determinanti, abbiamo bisogno del loro supporto molto caloroso, il pubblico sarà un giocatore aggiunto per noi in campo. Su Bisignano dico che è una squadra organizzata e preparata – conclude Rizzo – non dobbiamo sottovalutarli perché hanno zero punti, dovremo giocare agguerriti come sempre”.

L’avversaria, la Volley Bisignano 1983

La formazione calabrese è una neo promossa che festeggia proprio in questo 2023 i 40 anni d’attività. Non è nuova alla Serie B, in cui torna dopo diversi lustri, avendo militato, a cavallo tra la fine degli anni ‘90 e l’inizio degli anni 2000, in Serie B1 e B2. La società del presidente Pasquale “Lino” Amodio ha quindi una grande tradizione pallavolistica e dalla piazza cosentina sono passati diversi giocatori che hanno anche giocato in Serie A tra loro Carmelo Mazza, ora direttore sportivo e atleta della Sicily Bvs, che sarà proprio un ex della sfida. “Lì ho passato bei anni – dice Carmelo Mazza – specie il primo della B1, è un paesino piccolo ma giocavamo la domenica sempre col palazzetto strapieno di gente”.

La formazione allenata da Sergio Cerzosimo nelle prime tre giornate, come i tirrenici, ha giocato due partite, da cui è uscita sconfitta, e osservato un turno di riposo. Esordio in casa alla prima nel derby calabrese contro la Volley Reggio Calabria, seconda giornata in trasferta contro Palermo, altra sconfitta senza ottenere punti ma conquistando il primo set del percorso nel girone I, settimana scorsa riposo per, il capitano e palleggiatore, Esposito e compagni che avrà avuto modo di affinare l’intesa con l’opposto italo-cubano Miranda, che, tra i prossimi avversari della Sicily Bvs, è sicuramente quello da tenere più sott’occhio.

Serie B2 femminile: ancora un turno casalingo per La Saracena

Dopo la sconfitta interna al tie-break di sabato scorso con Volley Valley, ancora una chance casalinga per La Saracena Volley. Questo pomeriggio, alle ore 18, al “PalaSerranò” di Patti, le ragazze di coach Fazio affronteranno Catania Volley. Si proverà a sfatare il tabù dei successi in casa, dopo le sconfitte maturate al quinto set sia alla prima (contro Volley Reghion), che nella terza giornata (contro le etnee). In classifica, cinque i punti, in virtù della vittoria piena ottenuta a Paola quindici giorni fa e dei due punti raccolti dalle sconfitte nel set decisivo. Catania Volley è relegato in fondo alla graduatoria a zero punti e, sulla carta, la sfida di questo pomeriggio, non dovrebbe costituire un grosso problema da gestire e risolvere per le pattesi.

Arbitreranno l’incontro Donato (1°) e Fiume (2°).

