Serie C. Il derby di giornata alla Nino Romano che batte il Messina Volley

Nella prima giornata in campo maschile vittorie piene per Sicily Bvs, Team Volley e Jonica

In archivio la prima giornata di Serie C di pallavolo. Tante le squadre messinesi e della provincia impegnate sui campi sabato e domenica. Subito il primo derby in Serie C femminile che ha visto contrapposte Nino Romano e Messina Volley due squadre attrezzate per dire la loro nel girone B.

Risultati in C femminile

In Serie C femminile nel girone B vittoria esterna per Santa Teresa che supera per 3-0 (25-22 25-14 25-20) la B&G Sportpassion. Altro successo rotondo, ma ottenuto in casa, dalla Volley ’96 Milazzo contro Liberamente Acicatena (26-24 25-16 25-15). Successo al tiebreak nel derby per la Polisportiva Nino Romano che ha la meglio dopo una lotta serrata del Messina Volley, 25-21 16-25 25-12 24-26 15-12 il punteggio finale. Sconfitta, ma porta a casa un punto, la Pallavolo Oliveri che cede in casa contro la Golden Volley al tiebreak (18-25 25-23 25-23 22-25 9-15). Cede senza conquistare set e punti l’Ssd UniMe in casa alla Pallavolo Zafferana per 16-25 14-25 13-25. Ferma per turno di riposo la Team Volley Messina.

Subito dopo la fine della partita più lottata di giornata la capitano della Nino Romano vincente al tiebreak contro il Messina Volley, Giorgia Cuzzocrea, commenta a caldo il risultato: “Nel primo set siamo entrate in campo con tanta grinta mentre nel secondo siamo andate in confusione ed abbiamo mollato l’attenzione. Siamo ad inizio campionato e l’emozione del debutto in campionato ha giocato qualche brutto scherzo”. Sul quarto set perso ad un passo dalla vittoria dice: “C’è tanta amarezza perché la vittoria non è arrivata prima a causa di un nostro calo di attenzione”.

Risultati in C maschile

In Serie C maschile dal girone A arrivano le vittorie della Sicily Bvs che ottiene subito una vittoria piena in casa dell’Hobby Volley. Tre set a uno in favore degli uomini di coach Santacaterina (25-20 23-25 25-18 25-13). Sconfitte invece Play Volley Barcellona in trasferta contro la Gibellina, ma al tiebreak e quindi conquista un punto. Primo set eterno vinto dai padroni di casa per 33-31 poi 19-25 25-15 21-25 e ancora vantaggi al tiebreak concluso per 16-14. Sconfitta in tre set invece per il Trinisi che in casa subisce una sconfitta netta da parte dell’Entello (20-25 18-25 18-25).

Nel girone B successi pieni per la Jonica Volley che supera in casa il Pedara per 25-17 25-18 25-13. E per la Team Volley Messina che espugna il campo del Viagrande per 20-25 25-16 25-22 25-19. Prima vittoria dunque per i ragazzi di coach Caravello che si portano via l’intera posta in palio: “Siamo contenti perché siamo stati squadra – questo il commento del tecnico – Viagrande nonostante i tanti giovani si è dimostrata una squadra tosta. Noi siamo stati fallosi nel primo set, poi, abbassando il numero degli errori, siamo entrati in partita e abbiamo alzato il livello di gioco e ne siamo usciti bene”.