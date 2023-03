Serie C, in campo solo il Taormina femminile sconfitto - Tempostretto

Il fine settimana ha visto il maltempo condizionare, con diversi rinvii, il calendario dei campionati di serie C maschile e femminile

TAORMINA – La squadra femminile del Taormina Sporting Club ha affrontato domenica il Tennis Montekatira. Esordio stagionale per Munafò e compagne nel campionato di Serie C, l’immagine in evidenza raffigura la squadra della scorsa stagione, che dopo il rinvio della prima giornata sono finalmente scese in campo.

Sconfitta però netta per il Taormina che ha ceduto per 4-0 alle ospiti etnee. Susanna Conticello supera Federica Munafò 6-3 6-3, Giorgia Fichera ha la meglio su Maria Astuti 6-1 6-3, Marta Giglio infligge un doppio 6-1 a Maria Francesca Gallodoro. Dopo i singolari la partita è già decisa, ma c’è ancora il doppio vinto dalle ospiti che con la coppia Giglio/Conticello calano il poker vincendo 6-3 6-4 contro Gallodoro/Munafò.

Il maltempo scombina il calendario

Per le altre squadre messinesi iscritte al campionato femminile sono arrivati dei rinvii causa maltempo. Il Circoletto dei Laghi avrebbe dovuto sfidare il Pinea in casa sabato, ma le avversarie avvertite delle condizioni meteorologiche non sono neanche partite; mentre Brolo attendeva il Kalta Tennis, altra sfida non disputata per il maltempo del fine settimana. Entrambe le sfide saranno recuperate il 26 marzo.

Non va meglio in campo maschile dove Ct Vela e Filari riposavano questo turno, ma il Taormina che doveva essere ospite del Modica giocherà in terra ragusana l’11 marzo. Mentre ci hanno provato a Torre Faro dove il Circoletto dei Laghi domenica mattina ha iniziato a battagliare contro il Pinea. Vantaggio ospite con Falsaperna che supera Ivan Romeo 6-2 7-5, sul risultato di 0-1 e con in campo gli altri singolaristi il maltempo impone lo stop e non si riprenderà più.

Serie C maschile

Circoletto dei Laghi – Pinea 0-1 (sospesa per maltempo)

Modica – Taormina Sporting Club (rinviata al 11 marzo)

Riposavano: Ct Vela e Filari Tennis.

Serie C femminile

Circoletto dei Laghi – Pinea (rinviata al 26 marzo)

Taormina Sporting Club – Tennis Montekatira 0-4

Ct Brolo – Kalta Tennis (rinviata al 26 marzo)