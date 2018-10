Città di Messina: esorato il DS Angelo Alessandro

Scossa in casa Città di Messina.

L'avvio di campionato da ultimo posto con 2 punti raccolti in 6 partite disputate, ha portato la Società a sciogliere i rapporti con l'ormai ex Direttore Sportivo Angelo Alessandro.

Alessandro, da circa 18 mesi in giallorosso, è stato tra i protagonisti della promozione dall'Eccellenza alla Serie D ma non è bastato per evitare l'esonero, giunto dopo poco più di due mesi dal'inizio della nuova stagione.

Pare salda la posizione del tecnico Giuseppe Furnari fino a questo momento.

Di seguito il comunicato diramato dalla Società:

SSD Citta' di Messina comunica l'esonero del Signor Angelo Alessandro dall'incarico di Direttore Sportivo della Prima Squadra.

Al Signor Alessandro vanno i più sentiti ringraziamenti per l'attività fin qui svolta con impegno, serietà e correttezza professionale.

La Società comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo Direttore Sportivo.