Serie D, il Milazzo riporta a casa Jacopo Dall’Oglio

L'esperto centrocampista locale vanta oltre 300 presenze tra Serie B e Serie C. Ingaggiato anche il giovane portiere reggino Mileto

MILAZZO – La Ss Milazzo è lieta di annunciare l’ingaggio di Jacopo Dall’Oglio. Il centrocampista, nato proprio a Milazzo il 2 aprile 1992, indosserà per la prima volta la maglia della squadra della propria città. Un ritorno a casa gradito e fortemente voluto dallo stesso Dall’Oglio, che vanta oltre 300 presenze nelle competizioni professionistiche. La presentazione e la firma sono avvenute nella giornata di sabato quando la società ha tracciato gli obiettivi alla conferenza stampa tenutasi all’Eolian Hotel. Insieme all’esperto calciatore mamertino la società rossoblù ha anche ingaggiato il giovane portiere Mileto.

Dall’Oglio dal professionismo alla sua Milazzo

Il centrocampista all’età di 10 anni è entrato a far parte del settore giovanile della Reggina, con cui nel maggio 2011 riuscì a debuttare nel campionato di Serie B giocando da titolare la sfida contro il Sassuolo. Pochi mesi dopo il classe ‘92 passò in prestito al Pavia, accumulando esperienza in Lega Pro Prima Divisione. Dall’Oglio giocò lo stesso torneo anche nella stagione 2012-2013, trascorsa sempre in prestito al Barletta. Il centrocampista quindi nel 2013 tornò alla Reggina, dove nell’arco di un biennio raccolse 50 presenze tra Serie B e Serie C firmando pure 2 reti.

Dall’Oglio quindi nell’estate 2015 passò al Brescia, club dove rimase per quattro stagioni giocando ininterrottamente in Serie B. Un’esperienza da 67 presenze e 3 gol per il classe ‘92, che nella stagione 2018-2019 vinse il campionato cadetto con le Rondinelle centrando di conseguenza anche la promozione in Serie A.

Dall’Oglio quindi nel 2019 si legò al Catania, con cui riuscì a totalizzare 47 presenze e siglare 5 reti tra Serie C e Coppa Italia. Dal Catania al Palermo, club dove Dall’Oglio trascorse la stagione 2021-2022 sempre in terza serie: 37 gettoni totali con i rosanero, che salutò dopo una sola stagione. Dall’Oglio infatti nell’estate 2022 si legò all’Avellino, formazione dove rimase per un biennio ottenendo 40 gettoni e firmando 3 reti tra Serie C e Coppa Italia. Il classe ‘92 infine ha trascorso l’ultima stagione alla Reggina, centrando un secondo posto nel Girone I di Serie D e totalizzando 15 presenze totali.

Ingaggiato il portiere reggino Mileto

La società inoltre annuncia l’ingaggio di Giovanni Mileto, portiere nato a Reggio Calabria il 22 luglio 2005. L’estremo difensore ha trascorso l’ultima stagione tra le fila del Paternò, raccogliendo un totale di 20 presenze e riuscendo a tenere inviolata la porta in 9 occasioni.

Mileto ha mosso i primi passi tra le fila dell’Hinterreggio per poi passare alla Reggina, club dove è arrivato nel 2015 all’età di appena 10 anni. Il classe 2005 quindi ha accumulato esperienza tra le fila di Segato e Brancaleone fino al passaggio al Bocale avvenuto nell’estate 2023. Mileto nella stagione 2023-2024 ha totalizzato 23 presenze, riuscendo a distinguersi come uno dei migliori under del torneo d’Eccellenza calabrese.

Il giovane portiere ha commentato così il suo arrivo a Milazzo: “Sono felice e orgoglioso di poter iniziare quest’avventura. Arrivo con grande entusiasmo ma soprattutto con la voglia e la determinazione di dare tutto per questo colori. Sono pronto a dimostrare sul campo ciò che valgo. Ci aspetta una stagione importante e non vedo l’ora di mettermi al lavoro insieme alla squadra e al mister”.