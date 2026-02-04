Serie D, il recupero tra Enna e Lamezia non cambia la classifica del Messina

In vista della scontro diretto di domenica gli ennesi non allungano in classifica
Di scena questo pomeriggio allo stadio “Generale Gaeta” di Enna il recupero tra i locali e la Vigor Lamezia. Risultato finale di 0-2 con la vittoria dei calabresi, la partita era stata sospesa per nebbia a secondo tempo inoltrato quando la Vigor era già avanti per due reti a zero. Non cambia quindi il punteggio in questo scorcio di partita e non cambia neanche la classifica in ottica salvezza per il Messina.
L’Enna prossimo avversario dei biancoscudati si ritrova con una mezz’ora in più nella gambe a sfidare domenica allo stadio “Scoglio” il Messina di Parisi che viene da due vittorie consecutive. L’eventuale terza vittoria del gruppo peloritano praticamente li appaierebbe all’Enna che al momento ha 24 punti in classifica, mentre l’Acr è fermo a 21.
Nel prossimo turno si giocherà anche Sancataldese-Acireale entrambe le formazioni sono a quota 20 punti, il Ragusa invece ospita la Reggina e gli amaranto potrebbero fare un favore ai giallorossi. Tra le posizioni da zona rossa anche Gelbison-Castrumfavara.
La classifica aggiornata in Serie D girone I
Nuova Igea Virtus 42
Ac Palermo 41
Reggina 40
Savoia 40
Nissa 39
Milazzo 35
Gela 34
Sambiase 32
Gelbison 30
Vibonese 26
Vigor Lamezia 28
Enna 24
Acr Messina 21 (14 punti di penalizzazione)
Ragusa 21
Sancataldese 20
Acireale 20
Castrumfavara 20
Paternò 11