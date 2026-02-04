Serie D, il recupero tra Enna e Lamezia non cambia la classifica del Messina

In vista della scontro diretto di domenica gli ennesi non allungano in classifica

Di scena questo pomeriggio allo stadio “Generale Gaeta” di Enna il recupero tra i locali e la Vigor Lamezia. Risultato finale di 0-2 con la vittoria dei calabresi, la partita era stata sospesa per nebbia a secondo tempo inoltrato quando la Vigor era già avanti per due reti a zero. Non cambia quindi il punteggio in questo scorcio di partita e non cambia neanche la classifica in ottica salvezza per il Messina.

L’Enna prossimo avversario dei biancoscudati si ritrova con una mezz’ora in più nella gambe a sfidare domenica allo stadio “Scoglio” il Messina di Parisi che viene da due vittorie consecutive. L’eventuale terza vittoria del gruppo peloritano praticamente li appaierebbe all’Enna che al momento ha 24 punti in classifica, mentre l’Acr è fermo a 21.

Nel prossimo turno si giocherà anche Sancataldese-Acireale entrambe le formazioni sono a quota 20 punti, il Ragusa invece ospita la Reggina e gli amaranto potrebbero fare un favore ai giallorossi. Tra le posizioni da zona rossa anche Gelbison-Castrumfavara.

La classifica aggiornata in Serie D girone I

Nuova Igea Virtus 42

Ac Palermo 41

Reggina 40

Savoia 40

Nissa 39

Milazzo 35

Gela 34

Sambiase 32

Gelbison 30

Vibonese 26

Vigor Lamezia 28

Enna 24

Acr Messina 21 (14 punti di penalizzazione)

Ragusa 21

Sancataldese 20

Acireale 20

Castrumfavara 20

Paternò 11