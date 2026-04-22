Serie D, la Nuova Igea Virtus ribalta la Vibonese e fa un favore al Messina

Il recupero ha visto i peloritani imporsi al D'Alcontres-Barone, i calabresi non guadagnano punti in classifica. Le nuove ipotesi salvezza per i biancoscudati

Il recupero della 31ª giornata di Serie D tra Nuova Igea Virtus e Vibonese ha visto prevalere i peloritani. La formazione giallorossa ha riportato i tre punti tra le mura amiche del D’Alcontres-Barone, la squadra di mister Marra dopo essere passata in svantaggio al 25′ subendo la rete di Sasanelli, già all’intervallo comunque pareggiava grazie a Squillace gol al 33′. Nella ripresa poi la rete che ribaltava il match in favore dei locali, rete decisiva di Longo al 77′.

Un esito che sorride al Messina in ottica salvezza perché la Vibonese aggiunge zero punti e non scappa. Proprio i biancoscudati domenica saranno ospiti della Nuova Igea Virtus, la squadra longanese affronterà la terza partita in otto giorni quando mancheranno due giornate alla fine e potrebbe ancora raggiungere, nonostante la penalizzazione, il quinto posto utile per i playoff.

La nuova classifica in Serie D girone I

Nissa 63

Savoia 63

Reggina 60

Athletic Club Palermo 57

Gelbison 54

Sambiase 52

Nuova Igea Virtus 52 (5 punti di penalizzazione)

Milazzo 44

Gela 42 (1 punto di penalizzazione)

Vigor Lamezia 38

Enna 35

Castrumfavara 34

Ragusa 33

Vibonese 31

Acireale 31 (1 punto di penalizzazione)

Sancataldese 28

Acr Messina 28 (14 punti di penalizzazione)

Paternò 19

Gli incastri salvezza per il Messina

Guardando ora la classifica e ipotizzando che l’Acr Messina ottenga sei punti nelle ultime due sfide, contro Nuova Igea Virtus e Milazzo, la squadra arriverebbe a quota 34. La salvezza diretta non sarebbe più raggiungibile perché al CastrumFavara basterebbe fare almeno un punto che potrebbe arrivare già domenica in casa dell’ultima in classifica Paternò.

Il Messina intanto deve raggiungere i playout e stare a guardare i risultati della Sancataldese che ipotizziamo difficilmente possa ottenere i sei punti. Se nella 33ª giocherà in casa contro la Vigor Lamezia, nell’ultima di campionato sfiderà in Campania il Savoia che lotta per la promozione diretta, questi difficilmente lascerebbero punti all’ultima giornata.

A questo punto vanno attenzionate Ragusa, Acireale e Vibonese per provare anche a migliorare il piazzamento playout e strappare lo spareggio decisivo in casa, che porterebbe anche il vantaggio di avere il pareggio come risultato che salverebbe la categoria.

Le ipotesi

L’Acireale giocherà praticamente due scontri diretti contro Ragusa, in casa, e Vibonese fuori. Nel caso facesse sei punti e Ragusa e Vibonese comunque vincessero la loro restante partita il Messina in virtù della classifica avulsa giocherebbe il playout ma fuori casa.

Nel caso invece che fosse il Ragusa a vincere lo scontro diretto con l’Acireale e poi anche l’ultima giornata, sarebbe interessante capire cosa succederà tra Vibonese e Acireale. La vittoria dei siciliani farebbe si che le tre squadre Messina, Acireale e Vibonese terminino tutte a 34 punti, grazie alla classifica avulsa il Messina chiuderebbe in 14ª posizione spareggio in casa, nell’eventualità di vittoria dei calabresi il Messina invece sarebbe 15° e giocherebbe il playout in trasferta.

Infine se fosse la Vibonese a totalizzare sei punti, ripetiamo come sei dovrebbe farne il Messina e non li dovrebbe fare la Sancadaldese, i calabresi sarebbero salvi direttamente, come il Ragusa se battesse l’Acireale e non perdesse nell’ultima giornata contro l’Athletic Club Palermo. Nel caso di vittoria nello scontro diretto con l’Acireale, il Ragusa per salvarsi dovrebbe vincere contro la formazione palermitana, in quel caso Messina playout fuori casa, nel caso di non vittoria del Ragusa all’ultima giornata playout in casa per i biancoscudati.