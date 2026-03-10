Serie D, la Nuova Igea Virtus rischia una pesante penalizzazione

Sul caso del portiere schierato in distinta nonostante fosse squalificato a inizio stagione la procura chiede cinque punti di penalizzazione in classifica

Udienza davanti al tribunale federale nazionale, accusata la Nuova Igea Virtus per non aver rispettato le tre giornate di squalifica del proprio tesserato il portiere Christian De Falco. L’accusa, mossa dalla procura federale, se accettata così come richiesta sarebbe un macigno sul campionato dei giallorossi longanesi.

Oltre alle inibizioni per il presidente Massimo Italiano e del segretario Rosario Sorrenti, l’Igea si vedrebbe il portiere squalificato per cinque giornate, un’ammenda da pagare di 500 euro ma soprattutto una penalizzazione in classifica di cinque punti.

Un’eventualità a cui se dato seguito stravolgerebbe i piani alti della classifica con la Nuova Igea Virtus che oltre ad aver perso la testa del girone I in favore dell’Athletic Club Palermo dopo il recupero contro l’Enna, scivolerebbe in quinta posizione a sei lunghezze dalla vetta. Si attende la decisione e la società messinese è pronta a valutare un eventuale ricorso.

La classifica del girone I dopo la 26ª giornata

Ac Palermo 51

Nuova Igea Virtus 50

Savoia 50

Nissa 47

Reggina 47

Gelbison 40

Milazzo 38

Gela 37 (1 punto di penalizzazione)

Sambiase 36

Vigor Lamezia 35

Enna 30

Ragusa 27

Vibonese 26

Acireale 24

Sancataldese 24

Acr Messina 23 (14 punti di penalizzazione)

Castrumfavara 21

Paternò 17

