Serie D, la Nuova Igea Virtus rischia una pesante penalizzazione

Sul caso del portiere schierato in distinta nonostante fosse squalificato a inizio stagione la procura chiede cinque punti di penalizzazione in classifica
Udienza davanti al tribunale federale nazionale, accusata la Nuova Igea Virtus per non aver rispettato le tre giornate di squalifica del proprio tesserato il portiere Christian De Falco. L’accusa, mossa dalla procura federale, se accettata così come richiesta sarebbe un macigno sul campionato dei giallorossi longanesi.
Oltre alle inibizioni per il presidente Massimo Italiano e del segretario Rosario Sorrenti, l’Igea si vedrebbe il portiere squalificato per cinque giornate, un’ammenda da pagare di 500 euro ma soprattutto una penalizzazione in classifica di cinque punti.
Un’eventualità a cui se dato seguito stravolgerebbe i piani alti della classifica con la Nuova Igea Virtus che oltre ad aver perso la testa del girone I in favore dell’Athletic Club Palermo dopo il recupero contro l’Enna, scivolerebbe in quinta posizione a sei lunghezze dalla vetta. Si attende la decisione e la società messinese è pronta a valutare un eventuale ricorso.
La classifica del girone I dopo la 26ª giornata
Ac Palermo 51
Nuova Igea Virtus 50
Savoia 50
Nissa 47
Reggina 47
Gelbison 40
Milazzo 38
Gela 37 (1 punto di penalizzazione)
Sambiase 36
Vigor Lamezia 35
Enna 30
Ragusa 27
Vibonese 26
Acireale 24
Sancataldese 24
Acr Messina 23 (14 punti di penalizzazione)
Castrumfavara 21
Paternò 17