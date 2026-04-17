 Serie D, playout programmato il 10 maggio, le combinazioni possibili per il Messina

Serie D, playout programmato il 10 maggio, le combinazioni possibili per il Messina

Simone Milioti

Serie D, playout programmato il 10 maggio, le combinazioni possibili per il Messina

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venerdì 17 Aprile 2026 - 10:45

Esiste ancora la possibilità di salvarsi direttamente, cosa deve succedere però nelle ultime tre giornate

MESSINA – La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato il calendario della fase post campionato. Per quanto riguarda il Messina la data da cerchiare in calendario è quella del 10 maggio. In quella domenica sono fissati i playout, in gara unica, o comunque l’eventuale spareggio in campo neutro con il playout che sarebbe poi riprogrammato dal dipartimento Interregionale.

Sempre il 10 maggio inizieranno anche i playoff, prima fase di semifinali il 10 maggio e seconda fase le finali il 17 maggio. Ma anche per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia. 10, 13 e 17 maggio le tre giornate dei triangolari. Poi successivamente tra fine maggio e inizio giugno le semifinali e le finali.

Il cammino del Messina ancora aperto a tutto

Quello che riguarda il Messina però sarà la lotta salvezza e quindi il 10 maggio, la settimana dopo l’ultima della stagione regolare in casa contro il Milazzo, il playout che paradossalmente potrebbe vedere i biancoscudati non impegnati perché già retrocessi o addirittura già salvi direttamente. In questo girone I infatti è tutto ancora aperto e sulla carta matematicamente possibile.

Esiste un caso, nella migliore delle ipotesi che il Messina vinca a Lamezia Terme, Barcellona e l’ultima in casa contro il Milazzo arrivando a quota 36 punti. Servirebbe però che le squadre che seguono (Enna, Ragusa, Acireale, Castrumfavara, Vibonese e Sancataldese) perdessero tutte le partite e negli scontri diretti pareggiassero tra loro. In questo caso l’Enna raggiungerebbe il Messina a quota 36 punti ma entrambe sarebbero fuori dalla griglia playout dove rimarrebbero Ragusa a 34, Acireale a 33, Castrumfavara e Vibonese a 32, con quest’ultimi che però hanno da recuperare una partita contro la Nuova Igea Virtus ma sarebbero fuori portata perché arriverebbero a quota 35 punti.

Il Messina dunque deve ottenere intanto il meglio possibile dalle sue ultime tre partite e poi sperare in una combinazione di risultati favorevoli. In ogni caso ottenendo più punti possibili i biancoscudati potrebbero comunque risalire in classifica e arrivare ad ottenere un piazzamento playout che li vedrebbe giocare la partita tra le mura amiche del Franco Scoglio con la possibilità quindi anche del pareggio per salvarsi.

I risultati che servirebbero al Messina

32ª giornata
Lamezia – Messina vittoria Messina
Vibonese – Ac Palermo vittoria Palermo
Gelbison – Acireale vittoria Gelbison
CastrumFavara – Gela vittoria Gela
Nissa – Enna vittoria Nissa
Ragusa – Sancataldese pareggio

33ª giornata
Nuova Igea Virtus – Messina vittoria Messina
Paternò – CastrumFavara vittoria Paternò
Enna – Gelbison vittoria Gelbison
Acireale – Ragusa pareggio
Città di Gela – Vibonese vittoria Gela
Sancataldese – Vigor Lamezia vittoria Lamezia

34ª giornata
Acr Messina – Milazzo vittoria Messina
Ragusa – Ac Palermo vittoria Palermo
Vibonese – Acireale pareggio
CastrumFavara – Enna pareggio
Savoia – Sancataldese vittoria Savoia

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