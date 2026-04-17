Serie D, playout programmato il 10 maggio, le combinazioni possibili per il Messina

Esiste ancora la possibilità di salvarsi direttamente, cosa deve succedere però nelle ultime tre giornate

MESSINA – La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato il calendario della fase post campionato. Per quanto riguarda il Messina la data da cerchiare in calendario è quella del 10 maggio. In quella domenica sono fissati i playout, in gara unica, o comunque l’eventuale spareggio in campo neutro con il playout che sarebbe poi riprogrammato dal dipartimento Interregionale.

Sempre il 10 maggio inizieranno anche i playoff, prima fase di semifinali il 10 maggio e seconda fase le finali il 17 maggio. Ma anche per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia. 10, 13 e 17 maggio le tre giornate dei triangolari. Poi successivamente tra fine maggio e inizio giugno le semifinali e le finali.

Il cammino del Messina ancora aperto a tutto

Quello che riguarda il Messina però sarà la lotta salvezza e quindi il 10 maggio, la settimana dopo l’ultima della stagione regolare in casa contro il Milazzo, il playout che paradossalmente potrebbe vedere i biancoscudati non impegnati perché già retrocessi o addirittura già salvi direttamente. In questo girone I infatti è tutto ancora aperto e sulla carta matematicamente possibile.

Esiste un caso, nella migliore delle ipotesi che il Messina vinca a Lamezia Terme, Barcellona e l’ultima in casa contro il Milazzo arrivando a quota 36 punti. Servirebbe però che le squadre che seguono (Enna, Ragusa, Acireale, Castrumfavara, Vibonese e Sancataldese) perdessero tutte le partite e negli scontri diretti pareggiassero tra loro. In questo caso l’Enna raggiungerebbe il Messina a quota 36 punti ma entrambe sarebbero fuori dalla griglia playout dove rimarrebbero Ragusa a 34, Acireale a 33, Castrumfavara e Vibonese a 32, con quest’ultimi che però hanno da recuperare una partita contro la Nuova Igea Virtus ma sarebbero fuori portata perché arriverebbero a quota 35 punti.

Il Messina dunque deve ottenere intanto il meglio possibile dalle sue ultime tre partite e poi sperare in una combinazione di risultati favorevoli. In ogni caso ottenendo più punti possibili i biancoscudati potrebbero comunque risalire in classifica e arrivare ad ottenere un piazzamento playout che li vedrebbe giocare la partita tra le mura amiche del Franco Scoglio con la possibilità quindi anche del pareggio per salvarsi.

I risultati che servirebbero al Messina

32ª giornata

Lamezia – Messina vittoria Messina

Vibonese – Ac Palermo vittoria Palermo

Gelbison – Acireale vittoria Gelbison

CastrumFavara – Gela vittoria Gela

Nissa – Enna vittoria Nissa

Ragusa – Sancataldese pareggio

33ª giornata

Nuova Igea Virtus – Messina vittoria Messina

Paternò – CastrumFavara vittoria Paternò

Enna – Gelbison vittoria Gelbison

Acireale – Ragusa pareggio

Città di Gela – Vibonese vittoria Gela

Sancataldese – Vigor Lamezia vittoria Lamezia

34ª giornata

Acr Messina – Milazzo vittoria Messina

Ragusa – Ac Palermo vittoria Palermo

Vibonese – Acireale pareggio

CastrumFavara – Enna pareggio

Savoia – Sancataldese vittoria Savoia