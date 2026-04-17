Serie D, playout programmato il 10 maggio, le combinazioni possibili per il Messina

Esiste ancora la possibilità di salvarsi direttamente, cosa deve succedere però nelle ultime tre giornate
MESSINA – La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato il calendario della fase post campionato. Per quanto riguarda il Messina la data da cerchiare in calendario è quella del 10 maggio. In quella domenica sono fissati i playout, in gara unica, o comunque l’eventuale spareggio in campo neutro con il playout che sarebbe poi riprogrammato dal dipartimento Interregionale.
Sempre il 10 maggio inizieranno anche i playoff, prima fase di semifinali il 10 maggio e seconda fase le finali il 17 maggio. Ma anche per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia. 10, 13 e 17 maggio le tre giornate dei triangolari. Poi successivamente tra fine maggio e inizio giugno le semifinali e le finali.
Il cammino del Messina ancora aperto a tutto
Quello che riguarda il Messina però sarà la lotta salvezza e quindi il 10 maggio, la settimana dopo l’ultima della stagione regolare in casa contro il Milazzo, il playout che paradossalmente potrebbe vedere i biancoscudati non impegnati perché già retrocessi o addirittura già salvi direttamente. In questo girone I infatti è tutto ancora aperto e sulla carta matematicamente possibile.
Esiste un caso, nella migliore delle ipotesi che il Messina vinca a Lamezia Terme, Barcellona e l’ultima in casa contro il Milazzo arrivando a quota 36 punti. Servirebbe però che le squadre che seguono (Enna, Ragusa, Acireale, Castrumfavara, Vibonese e Sancataldese) perdessero tutte le partite e negli scontri diretti pareggiassero tra loro. In questo caso l’Enna raggiungerebbe il Messina a quota 36 punti ma entrambe sarebbero fuori dalla griglia playout dove rimarrebbero Ragusa a 34, Acireale a 33, Castrumfavara e Vibonese a 32, con quest’ultimi che però hanno da recuperare una partita contro la Nuova Igea Virtus ma sarebbero fuori portata perché arriverebbero a quota 35 punti.
Il Messina dunque deve ottenere intanto il meglio possibile dalle sue ultime tre partite e poi sperare in una combinazione di risultati favorevoli. In ogni caso ottenendo più punti possibili i biancoscudati potrebbero comunque risalire in classifica e arrivare ad ottenere un piazzamento playout che li vedrebbe giocare la partita tra le mura amiche del Franco Scoglio con la possibilità quindi anche del pareggio per salvarsi.
I risultati che servirebbero al Messina
32ª giornata
Lamezia – Messina vittoria Messina
Vibonese – Ac Palermo vittoria Palermo
Gelbison – Acireale vittoria Gelbison
CastrumFavara – Gela vittoria Gela
Nissa – Enna vittoria Nissa
Ragusa – Sancataldese pareggio
33ª giornata
Nuova Igea Virtus – Messina vittoria Messina
Paternò – CastrumFavara vittoria Paternò
Enna – Gelbison vittoria Gelbison
Acireale – Ragusa pareggio
Città di Gela – Vibonese vittoria Gela
Sancataldese – Vigor Lamezia vittoria Lamezia
34ª giornata
Acr Messina – Milazzo vittoria Messina
Ragusa – Ac Palermo vittoria Palermo
Vibonese – Acireale pareggio
CastrumFavara – Enna pareggio
Savoia – Sancataldese vittoria Savoia