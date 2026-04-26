Serie D, risultati 33ª giornata e classifica girone I

Pareggiano tutte in fondo alla classifica, si ferma la Nissa col Savoia che fa risultato a Palermo. Tutto rimandato all'ultima giornata in ottica salvezza
Nella 33ª giornata del campionato di Serie D nel girone I il Messina non va oltre il pareggio in casa della Nuova Igea Virtus che chiude imbattuta davanti alla propria tifoseria, in fondo alla classifica vince il Castrumfavara in casa del Paternò e probabilmente si tira fuori dal discorso salvezza. Mentre resta tutto in gioco con le altre in vista dell’ultima giornata. In testa alla classifica pari della Nissa che perde la testa della graduatoria, il Savoia vince e prova la fuga. In caso di vittoria nell’ultima giornata, battendo la Sancataldese, farebbe un favore al Messina e sarebbe promosso in Serie C. Vittoria della Reggina in casa del Milazzo, altra sfida calda della giornata.
Risultati 33ª giornata Serie D
Acireale – Ragusa 0-0
Athletic Palermo – Savoia 1-3
Enna – Gelbison 0-1
Gela – Vibonese 1-1
Nuova Igea Virtus – Acr Messina 1-1
Ss Milazzo – Reggina 1-2
Paternò – Castrumfavara 1-3
Sambiase – Nissa 1-1
Sancataldese – Vigor Lamezia 1-1
Classifica girone I
Savoia 66
Nissa 64
Reggina 63
Athletic Club Palermo 57
Gelbison 57
Sambiase 53
Nuova Igea Virtus 53 (5 punti di penalizzazione)
Milazzo 44
Gela 43 (1 punto di penalizzazione)
Vigor Lamezia 39
Castrumfavara 37
Enna 35
Ragusa 34
Vibonese 32
Acireale 32 (1 punto di penalizzazione)
Sancataldese 29
Acr Messina 29 (14 punti di penalizzazione)
Paternò 19