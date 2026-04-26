Serie D, risultati 33ª giornata e classifica girone I

Pareggiano tutte in fondo alla classifica, si ferma la Nissa col Savoia che fa risultato a Palermo. Tutto rimandato all'ultima giornata in ottica salvezza

Nella 33ª giornata del campionato di Serie D nel girone I il Messina non va oltre il pareggio in casa della Nuova Igea Virtus che chiude imbattuta davanti alla propria tifoseria, in fondo alla classifica vince il Castrumfavara in casa del Paternò e probabilmente si tira fuori dal discorso salvezza. Mentre resta tutto in gioco con le altre in vista dell’ultima giornata. In testa alla classifica pari della Nissa che perde la testa della graduatoria, il Savoia vince e prova la fuga. In caso di vittoria nell’ultima giornata, battendo la Sancataldese, farebbe un favore al Messina e sarebbe promosso in Serie C. Vittoria della Reggina in casa del Milazzo, altra sfida calda della giornata.

Risultati 33ª giornata Serie D

Acireale – Ragusa 0-0

Athletic Palermo – Savoia 1-3

Enna – Gelbison 0-1

Gela – Vibonese 1-1

Nuova Igea Virtus – Acr Messina 1-1

Ss Milazzo – Reggina 1-2

Paternò – Castrumfavara 1-3

Sambiase – Nissa 1-1

Sancataldese – Vigor Lamezia 1-1

Classifica girone I

Savoia 66

Nissa 64

Reggina 63

Athletic Club Palermo 57

Gelbison 57

Sambiase 53

Nuova Igea Virtus 53 (5 punti di penalizzazione)

Milazzo 44

Gela 43 (1 punto di penalizzazione)

Vigor Lamezia 39

Castrumfavara 37

Enna 35

Ragusa 34

Vibonese 32

Acireale 32 (1 punto di penalizzazione)

Sancataldese 29

Acr Messina 29 (14 punti di penalizzazione)

Paternò 19