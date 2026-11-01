Serie D. Sconfitte Milazzo e Igea, pokerissimo della Reggina

I risultati della 10ª giornata in Serie D e la classifica aggiornata del girone I

Un turno con 35 reti segnate in Serie D nel girone I dove però le messinesi Milazzo e Nuova Igea Virtus cadono contro formazioni piazzate meglio in classifica. Per i mamertini arriva la sconfitta esterna a Vibo Valentia, la Vibonese passa di misura 2-1 in pieno recupero e si mantiene in terza posizione dietro la coppia di testa. La Nuova Igea Virtus cade malamente in casa contro la capolista Sambiase che passa allo Stagno-D’Alcontres per 4 a 2. In vetta resta anche la Reggina che supera 5-2 esagerando contro il Ragusa in un quasi testa coda.

In casa longanese dopo la sconfitta maturata questo pomeriggio sono arrivate le dimissioni del direttore sportiva Salvatore Castorina, la società le accetta e ringrazia il direttore per il lavoro svolto ribadendo la solidità del progetto calcistico che non rallenta la marcia o intacca gli obiettivi.

In casa mamertina invece queste le parole del tecnico Catalano dopo la sconfitta: “C’è amaro in bocca per come è andata la partita, pensavamo di portare a casa almeno un punticino e credo di poter dire meritatamente. Abbiamo sofferto nella prima parte della gara con la Vibonese che ha segnato e comunque giocato bene, però la partita è rimasta aperta e noi avevamo avuto forza e coraggio di giocare a pareggiare. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra nella seconda parte della gara”.

Risultati 10ª giornata Serie D

Modica – Gela 0-1

Nissa – CastrumFavara 5-1

Reggina – Ragusa 5-2

Trapani – Enna 2-2

Vibonese – Milazzo 2-1

Vigor Lamezia – Athletic Palermo 0-1

Avola – Siracusa 4-2

Nuova Igea Virtus – Sambiase 2-4

Licata – Praiatortora 0-1

Classifica girone I

Sambiase 23

Reggina 23

Vibonese 21

Avola 19

PraiaTortora 18

Licata 17

Milazzo 16

Nuova Igea Virtus 15

Athletic Palermo* 14

Nissa, Gela (-1) 12

Vigor Lamezia, Siracusa (-7), CastrumFavara 8

Modica* 7

Trapani (-5) 6

Ragusa 3

Enna 3

*una partita in meno