Serie D. Tris in casa per Milazzo e Barcellona, la Reggina torna in vetta

I mamertini superano il PraiaTortora, i longanesi con Modica alla prima panchina si impongono contro il Ragusa

L’ottava giornata di Serie B ha visto le due peloritane festeggiare dei rotondi successi tra le mura amiche. Il Milazzo ha superato 3-1 il PraiaTortora, reti di Corso, Franchi e Giubrone, mentre la Nuova Igea Virtus, alla prima in panchina di mister Modica, ha prevalso sul Ragusa con lo stesso punteggio, in gol per i giallorossi longanesi Cicirello, Vacca e Samake. Stop della Vibonese che non va oltre l’1-1 contro il Gela e ne approfitta la Reggina che batte a domicilio la Nissa in un importante scontro diretto e torna capolista a quota 19 punti.

Risultati 8ª giornata

Licata – Siracusa 2-1

Milazzo – PraiaTortora 3-1

Avola – Sambiase 1-1

Nuova Igea Virtus – Ragusa 3-1

Nissa – Reggina 1-2

Trapani – CastrumFavara 1-0

Vibonese – Gela 1-1

Vigor Lamezia – Enna 3-0

Athletic Palermo – Modica (sospesa)

Classifica Serie D girone I

Reggina 19

Licata, Sambiase 17

Avola 16

Vibonese 15

Nuova Igea Virtus 14

Milazzo 13

PraiaTortora 12

Nissa 9

Athletic Palermo*, Vigor Lamezia 8

Siracusa (-7), CastrumFavara, Modica* 7

Gela (-1) 6

Trapani (-5) 4

Ragusa 3

Enna 1

*una partita in meno