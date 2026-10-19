 Serie D. Tris in casa per Milazzo e Barcellona, la Reggina torna in vetta

Serie D. Tris in casa per Milazzo e Barcellona, la Reggina torna in vetta

Simone Milioti

Serie D. Tris in casa per Milazzo e Barcellona, la Reggina torna in vetta

lunedì 19 Ottobre 2026 - 12:29

I mamertini superano il PraiaTortora, i longanesi con Modica alla prima panchina si impongono contro il Ragusa

L’ottava giornata di Serie B ha visto le due peloritane festeggiare dei rotondi successi tra le mura amiche. Il Milazzo ha superato 3-1 il PraiaTortora, reti di Corso, Franchi e Giubrone, mentre la Nuova Igea Virtus, alla prima in panchina di mister Modica, ha prevalso sul Ragusa con lo stesso punteggio, in gol per i giallorossi longanesi Cicirello, Vacca e Samake. Stop della Vibonese che non va oltre l’1-1 contro il Gela e ne approfitta la Reggina che batte a domicilio la Nissa in un importante scontro diretto e torna capolista a quota 19 punti.

Risultati 8ª giornata

Licata – Siracusa 2-1
Milazzo – PraiaTortora 3-1
Avola – Sambiase 1-1
Nuova Igea Virtus – Ragusa 3-1
Nissa – Reggina 1-2
Trapani – CastrumFavara 1-0
Vibonese – Gela 1-1
Vigor Lamezia – Enna 3-0
Athletic Palermo – Modica (sospesa)

Classifica Serie D girone I

Reggina 19
Licata, Sambiase 17
Avola 16
Vibonese 15
Nuova Igea Virtus 14
Milazzo 13
PraiaTortora 12
Nissa 9
Athletic Palermo*, Vigor Lamezia 8
Siracusa (-7), CastrumFavara, Modica* 7
Gela (-1) 6
Trapani (-5) 4
Ragusa 3
Enna 1
*una partita in meno

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