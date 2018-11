Furci si mobilita per l'ambiente, strategie per il riciclo

FURCI – Il Comune di Furci Siculo parteciperà alla prestigiosa manifestazione “Serr 2018” (dal 17 al 25 novembre), che invita istituzioni, associazioni e cittadini a promuovere azioni per la riduzione dei rifiuti e a mettere in atto tutte le strategie che mirano al riuso e al riciclo degli stessi. Diverse giornate interesseranno svariati ambiti sociali, nelle quali i cittadini saranno chiamati a riflettere e ad attivarsi per la salvaguardia dell’ambiente.

Una importante giornata ecologica dal titolo “PuliAMO Furci” vedrà impegnati sul campo amministratori e cittadini volontari che coadiuveranno il Gruppo scout Cngei Messina 2 di Furci Siculo nella pulizia di una piazzuola della Pineta sovrastante l’abitato furcese, in passato meta di scampagnate e di passeggiate ed oggi in stato di totale abbandono, ed il gruppo della Pro loco a ripulire la spiaggia dai detriti e dai rifiuti riportati dalle onde nel corso delle ultime mareggiate.

Altre giornate saranno dedicate ai bambini e giovani con giornate dedicate alle scuole.

Chiuderà la settimana un incontro-dibattito, presso il salone “Anna Barcellona” del Centro diurno, in cui amministratori, rappresentanti di Rete civica salute e del Comitato jonico Beni comuni incontreranno la cittadinanza per illustrare quanto fatto sino ad oggi e tutte le azioni previste per il futuro, nonché le buone pratiche che contribuiscono alla riduzione dei rifiuti e alla valorizzazione degli stessi. All’incontro parteciperà Melania Nicita, funzionario del dipartimento regionale Acqua e rifiuti.

“Sin dall’inizio del mio mandato amministrativo – spiega il sindaco di Furci, Matteo Francilia - ho posto in primo piano la tutela dell’ambiente e la salute dei miei concittadini, tematiche strettamente connesse ed imprescindibili l’una dall’altra. Disastri ambientali ormai tristemente noti ci ricordano che la natura merita rispetto da parte dell’uomo, che deve guardare ad un futuro tecnologico e allo stesso tempo sostenibile”.

“Accogliendo l’invito del dipartimento Acqua e rifiuti della Regione Sicilia – fa eco Manuela Cordaro, consigliera comunale delegata all’Ambiente - abbiamo a nostra volta coinvolto le associazioni che operano nel nostro territorio e le quali, ciascuno nel proprio ambito di azione, daranno un contributo fattivo alla riuscita di questa intensa ed interessante settimana. Diversi tavoli tecnici – prosegue - hanno visto interloquire amministratori, rappresentanti locali di Pro loco, scout e Rete civica salute, insieme ai volontari del Comitato jonico Beni comuni, che hanno già collaborato con l’Amministrazione comunale nell’ambito sin dall’avvio della raccolta differenziata.

Incontri che hanno trovato unione d’intenti e medesimi interessi verso un’azione comune.