Barrile: "Sbloccare la graduatoria degli assistenti sociali"

“Il bando del novembre 2017 relativo all’assunzione delle figure necessarie al buon esito delle procedure di attuazione del reddito di inclusione, misura unica nazionale parziale di contrasto alla povertà pienamente operativa dall’1 dicembre 2017, ha prodotto la graduatoria dei ventisei assistenti sociali, necessari al raggiungimento degli obiettivi, solo il 9 aprile del 2018 con pubblicazione il 26 maggio successivo. Considerando che già dall’uno luglio il Rei è divenuta misura universale e che, quindi, la platea degli aventi diritto si è ulteriormente e notevolmente allargata, non si comprende come si possa ancora tergiversare e non affrontare fattivamente tale blocco con azioni necessarie al buon esito delle procedure”.

Lo dice la presidente del Consiglio comunale uscente, Emilia Barrile, che chiede al sindaco Cateno De Luca e all’assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore di conoscere lo stato dell’arte relativo al Pon “Inclusione” – Avviso 3/2016 del Ministero del Lavoro.

Il Rei, infatti, non è un semplice “beneficio assistenzialistico” ma un “sostegno economico accompagnato da servizi personalizzati per l’inclusione sociale e lavorativo. Al nucleo familiare beneficiario – specifica la Barrile - è richiesto un impegno ad attivarsi sulla base di un Progetto personalizzato condiviso con i Servizi territoriali che accompagni il nucleo verso l’autonomia. Non si capisce perché la vecchia amministrazione ha bloccato la graduatoria degli assistenti sociali e delle altre figure specialistiche previste, a fronte di procedure concorsuali già da tempo perfezionate. I professionisti necessari al Progetto vanno assunti subito".