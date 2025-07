Settima municipalità, ora la delibera va in Consiglio: c’è il sì della commissione

L'iter prosegue. Ora il documento sarà analizzato in aula dai 32 consiglieri

MESSINA – La delibera n. 178 del 25 giugno 2025, sull’istituzione della settima Municipalità, andrà in consiglio comunale. La prima commissione, presieduta da Salvatore Papa, ha esitato il documento con 19 voti favorevoli e una sola astensione, quella di Alessandro Russo del Pd. Il consigliere dem ha posto l’accento sul tema di un reale decentramento. E non è escluso che la questione possa essere affrontata in Consiglio comunale, quando sarà discussa la delibera.

Intanto l’assessore Nino Carreri, ospite in commissione, ha ringraziato i consiglieri partendo proprio da Russo “perché capisco la sua posizione sul decentramento. Vi ringrazio tutti, l’appello che rivolto sempre è alla dialettica che possa portare nuovi frutti. Ricordiamoci che il Consiglio comunale è il Consiglio di tutta la città”.