Settimana sulla salute della donna, visite gratuite al Policlinico di Messina

Dal 22 al 30 aprile

Anche quest’anno il Policlinico di Messina Martino aderisce all’iniziativa promossa dalla Fondazione Onda Ets, in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile. Lo fa con un ricco programma di appuntamenti – dal 22 al 30 aprile – che prevedono consulenze e visite gratuite con l’obiettivo di celebrare questa decima edizione della Settimana aperta all’insegna dell’ informazione, prevenzione e cura al femminile.

Il 22 e 30 aprile dalle 14 alle 16 presso l’UOC di Pneumologia, Padiglione B, primo piano, sarà possibile eseguire consulenze specialistiche prenotando scrivendo una mail all’indirizzo rosalba.relo@polime.it o ad andrea.zappala@polime.it.

Il 22, 23, 28, 29 e 30 Aprile invece dalle 14 alle 18 presso l’UOC di Oncologia Medica con Hospice sono previste giornate all’insegna delle prevenzione e dell’informazione: verrà effettuata una visita senologica e a seguire sarà offerto un momento divulgativo, in Aula D’Aquino (Padiglione H piano 5) in comune per tutte le pazienti della giornata su stile di vita, dieta mediterranea, importanza della prevenzione e programmi di screening. Per partecipare scrivere una mail all’indirizzo oncologia@polime.it . Nell’oggetto della mail scrivere “prenotazione visita senologica open week salute donna” ponendo la stessa all’attenzione dei seguenti professionisti: Massimiliano Berretta, Mariacarmela Santarpia, Antonio Picone, Maria Ilenia Passalacqua, Giuliana Ciappina. In tutto sono previsti 50 posti disponibili.

Il 22 Aprile dalle 9 alle 16, presso l’UOC di Neurologia e Malattie Neuromuscolari – al padiglione H, ambulatori piano terra e primo piano – sarà possibile effettuare visite, consulenze e colloqui in presenza per le problematiche connesse alla gestione della miastenia gravis e delle malattie neuromuscolari disimmuni nella donna in età fertile e avanzata. 20 in tutto i posti disponibili; per prenotare chiamare il numero 0902212793 il martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 14. Prenotazione disponibile anche via mail scrivendo all’indirizzo fiammetta.biasini@polime.it

Il 22 Aprile, dalle ore 14 alle 18, spazio alla prevenzione anche per la sindrome cardio-nefro-metabolica: le patologie metaboliche, renali e cardiache affliggono sempre più pazienti in un continuum deleterio che solo la prevenzione può spezzare. A pagarne le conseguenze sono spesso le donne, in termini di esiti clinici e qualità della vita. Per questo, il personale sanitario delle UOS Diabetologia, UOC di Medicina Interna, UOC di Cardiologia UTIC, UOC di Nefrologia, e della UOC di Psichiatria dell’AOU Policlinico di Messina dedicherà un pomeriggio allo screening ed alla prevenzione di queste patologie nella popolazione femminile. Le utenti che accederanno ai 20 posti disponibili – al piano 0 del Padiglione B– saranno indirizzate a percorsi assistenziali dedicati, con un counseling specifico. Per prenotare telefonare dalle 9 alle 12 al numero 0902212093.

Il 23 Aprile, dalle 8 alle 12, presso il laboratorio della UOSD Biochimica clinica, Torre Biologica- Padiglione G (accesso G1, sinistra), Quarto Piano, sarà possibile eseguire lo screening gratuito della disbiosi intestinale e alterata permeabilità intestinale per pazienti con la Fibromialgia. Previsti un numero massimo di 12 test: per prenotare il proprio posto chiamare il numero 0902213389, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8:30-13:30 o inviare una mail all’indirizzo progettofibromialgia@outlook.com, indicando chiaramente età e recapito telefonico. Si riceverà una mail di conferma con le indicazioni da seguire per la giornata dello screening.

Il 23 Aprile dalle 8:30 alle 13:30, l’UOC di Ginecologia e Ostetricia propone visite consulenze e colloqui in presenza per chi soffre di ovaio policistico in età giovanile. Sono previste in tutto dieci visite – padiglione NI, piano 0 – e per accedere è possibile prenotare chiamando dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 il numero 0902213569.