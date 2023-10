Sfruttamento dei migranti. A Milazzo la campagna “Chi è senza peccato…”

Sfruttamento dei migranti nel lavoro e sensibilizzazione del territorio. A Milazzo la campagna dell’associazione antitratta "Penelope"

MILAZZO – Nella città del Capo un appuntamento dedicato al contrasto dello sfruttamento dei migranti nel mondo del lavoro. Si tratta della campagna “Chi è senza peccato…” lanciata dall’associazione antitratta Penelope, guidata dal presidente Giuseppe Bucalo.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 19 ottobre, in occasione della 17esima Giornata Europea di lotta alla tratta degli esseri umani. L’incontro avrà inizio alle 9.30 presso Palazzo d’Amico, a Milazzo, e coinvolgerà le amministrazioni locali, la cittadinanza e le aziende del territorio.

Un progetto che coinvolge aziende e Comuni

Proprio alle aziende si rivolgerà parte della campagna, proponendo iniziative finanziate dall’associazione, al fine di inserire nel mondo del lavoro i migranti vittime di sfruttamento lavorativo. Si tratta di un’iniziativa che, parimenti alla campagna, si inserisce nell’ambito del progetto Nuvole r/evolution, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità. Per le aziende che aderiranno è previsto il finanziamento di uno stage formativo che accompagnerà il migrante nell’inserimento lavorativo. Previsti anche sgravi ed esenzioni dai tributi locali per le aziende nei Comuni del territorio che decideranno di aderire al progetto.

La tratta dei migranti è un fenomeno che, ormai da diversi anni, colpisce il territorio italiano e in particolare la Sicilia quale luogo di primo approdo per le imbarcazioni. Si tratta di un fenomeno che, nel corso del tempo, ha fatto registrare molte vittime del mare a causa delle condizioni in cui viaggiano i migranti.