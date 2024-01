Shopping più conveniente grazie ai punti Payback: ecco come funzionano

Redazionale

Mai sentito parlare di punti Payback? Per i consumatori sempre attenti al risparmio questa nuova tipologia di programma fedeltà è già molto popolare perché permette di cumulare benefici e sconti acquistando presso più negozi.

Per chi non fosse ancora aggiornato, invece, spiegheremo in dettaglio cosa sono e come funzionano i punti Payback e, quindi, impareremo assieme come fare shopping risparmiando.

Lo faremo prendendo spunto da alcune iniziative già in corso online che hanno riscosso molto successo e che, soprattutto in tempi di crisi, hanno permesso ai consumatori di poter fare shopping senza troppe privazioni.

Lo shopping nell’era del web

Cosa ci guadagna un’azienda nel concedere premi, sconti e coupon ai propri clienti? La risposta è molto semplice: la fiducia. In questi anni per le aziende è diventato molto difficile emergere sul mercato a causa di una forte concorrenza, non più locale ma di scala globale.

Questo significa che il consumatore dispone di sempre maggiori possibilità di scelta e di confronto, ragion per cui così com’è difficile acquisire un nuovo cliente, per le aziende diventa una sfida anche fare in modo che questo rimanga tale e non si rivolga alla concorrenza.

Ecco spiegato il diffondersi dei programmi fedeltà, nonché delle iniziative volte a riunire tanti brand sotto un unico grande programma che avvantaggia le aziende nella promozione e che, infine, premia i clienti per la loro fedeltà.

Punti Payback: cosa sono?

I punti Payback, come suggerisce il nome, sono punti ottenuti tramite l’acquisto presso una rete convenzionata di negozi. Sono punti digitali che, per ogni consumatore partecipante al programma della piattaforma promotrice, permettono di ottenere una grande varietà di benefici, come buoni sconto da usare presso i partner.

Nel caso dei punti Payback, per esempio, parliamo di un programma multi-partner, cioè caratterizzato dalla partecipazione di tantissimi negozi nei quali acquistare e accumulare vantaggi. In genere la raccolta punti, cioè quella che tutti conosciamo, permette di raggiungere le soglie premio attraverso gli acquisti presso un solo negozio mentre, in questo caso, le possibilità si moltiplicano attraverso tutti gli shop partner.

Questo è il maggior punto di forza di iniziative come quella dei punti Payback, perché non limita il consumatore nella scelta del negozio ma anzi, promuove lo shopping sia online che offline attraverso l’utilizzo di una sola “carta fedeltà”.

I punti Payback escludono altre promozioni?

Dipende dal caso ma in genere no. Le raccolte punti multi-partner non privano il cliente dei benefici a cui sono sempre stati abituati, anzi, tutto il contrario. Questo significa che se partecipiamo a un programma del quale fanno parte negozi di cui siamo già clienti fedeli, le possibilità di guadagno e risparmiosi affiancano.

Per avere una risposta più approfondita o specifica per un caso particolare, tuttavia, conviene leggere il regolamento e la guida per i consumatori del proprio programma di raccolta punti. In ogni programma, infatti, viene spiegato chiaramente tutto ciò che è importante sapere prima di aderire: soglie premi, partner, modalità di raccolta, motivazioni di esclusione, scadenze ecc.

Ogni programma di raccolta punti, sia come quelli Payback che d’altro genere, prevede sempre specifiche regole di partecipazione e di acceso per cui, in caso di dubbi da chiarire, ­­conviene rivolgersi all’ente che ha promosso l’iniziativa.