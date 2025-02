Shorinji Kempo, al PalaMontepiselli le finali interregionali “Randori”

Oltre 110 kenshi provenienti da Sicilia e Calabria si sono sfidati, dodici le società che hanno partecipato

MESSINA – Si sono svolte domenica mattina 16 febbraio, presso la palestra di Montepiselli, le finali interregionali di Randori (combattimento libero) di Shorinji Kempo, evento organizzato dalla F.I.S.K. (Federazione Italiana Shorinji Kempo) – Comitato Interregionale Sud Italia con il patrocinio dell’AICS di Messina.

Gli oltre 110 kenshi provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria, sono stati divisi per grado ed età in 17 categorie e si sono incontrati in un torneo ad eliminazione diretta, organizzato su 4 tatami, per un totale di 112 incontri tra fasi eliminatorie e finali, diretti da qualificate terne arbitrali. Collaborazione, amicizia e rispetto hanno contribuito all’ottima riuscita dell’evento, impreziosito da una buona cornice di pubblico. Prossimo appuntamento in programma di Shorinji Kempo, Domenica 13 Aprile per le gare di Kumi-embu (combattimento prestabilito).

Dodici le società che hanno preso parte alla gara: Messina, Messina Nord, Messina Est, Calispera, Tremestieri, Soprano, Messina Riviera Nord, Duomo, Villa San Giovanni, Messina Camaro e Reggio Calabria.