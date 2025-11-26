Si è spento il maestro Salvatore Chillemi, ex docente al Conservatorio Corelli

E' stato autore di numerose opere da camera, sinfoniche, concerti per strumento e per banda, eseguiti in Italia e all’estero

MESSINA – Si è spento il maestro Salvatore Chillemi, ex docente al Conservatorio di Potenza, Napoli e, infine, di Messina. Aveva 90 anni. Il maestro Chillemi è stato allievo dei compositori Gino Contilli e Giovanni Pennacchio, storico amico e collaboratore di Ruggero Leoncavallo. Di lui restano numerose opere da camera, sinfoniche, concerti per strumento e per banda, eseguiti in Italia e all’estero.

Nato ad Alì il 26 aprile 1935, ha lasciato presto la sua terra per coltivare a sempre più alti livelli i suoi studi musicali. Ha trasferito la sua passione ai figli, Carmelo (attuale docente di Composizione al Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina) e Paola (docente di Filosofia e Storia presso il Liceo La Farina, autrice di alcune monografie, una delle quali dedicata proprio all’ultimo prestigioso maestro del proprio padre).

“Il maestro Salvatore Chillemi – ricorda il consigliere della I Municipalità Giovanni Scopelliti – ha toccato le corde dell’anima di chiunque lo abbia conosciuto e abbia potuto godere della sua musica, ispirata alla grande tradizione compositiva italiana del Novecento. La sua vita è stata una sinfonia di note, armonie e ritmo, e la sua eredità musicale continuerà a risuonare per sempre, attraverso i numerosissimi allievi, rimasti affezionati sino alla fine”.

I funerali si svolgeranno venerdì 28 novembre alle ore 15:00 nel Duomo di Sant’Agata di Alì. Domenica 30 novembre gli sarà dedicato un concerto nella Basilica di Santa Maria Aracoeli a Roma, diretto proprio dal suo più caro ex allievo e direttore d’orchestra Pasquale Menchise.