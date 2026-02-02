Si ferma il Messina Futsal, stop in casa contro l’Eur

Sfida persa per 1-2, tra i locali a segno Caropi, la decide nel finale l'ex Lautaro Mendez. Interrotta una striscia di quattro vittorie consecutive per i giallorossi
MESSINA – Il Messina Futsal ha perso (2-1) la partita contro l’Eur, valida per la 13ª giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5, interrompendo, così, la striscia di quattro successi consecutivi. Per la capolista del girone D si tratta della terza sconfitta nel torneo, che le toglie un punto di vantaggio (ora +4) sulle inseguitrici Marsala 2012 e Gear Piazza Armerina.
Messina Futsal – Eur 1-2
Sul parquet del “PalaLaganà” di Montepiselli, gara tattica e bloccata nel primo tempo, che non regala particolari sussulti, se si escludono la traversa colpita da Franco Flores ed alcuni imprecisi tentativi su entrambi i fronti. Più vivace la ripresa con una ghiotta occasione per parte, non finalizzate. Al 12’ ospiti in vantaggio grazie al gol di Capponi. Pochi istanti dopo, il portiere capitolino nega il pareggio alla conclusione ravvicinata di Juan Cruz Caropi. Lo stesso giocatore argentino riequilibra la situazione a meno di due minuti dalla sirena, insaccando il pallone sull’assist del “quinto di movimento” Damiano Saccone. A 30 secondi dal termine, su un lancio lungo dell’estremo difensore, Lautaro Mendez controlla la sfera nell’area piccola e realizza il classico gol dell’ex, regalando la vittoria all’Eur.
Risultati 13ª giornata: Blingink Soverato-Junior Domitia 6-2; Messina Futsal-Eur 1-2; Roma 3Z History-Regalbuto 1-1; Mazara 2020-Città di Acri 3-3; Gear Piazza Armerina-Marsala 2012 2-2.
Classifica girone D: Messina Futsal 28; Gear Piazza Armerina e Marsala 2012 24; Mazara 2020 22; Eur 19; Blingink Soverato 16; Regalbuto 15; Roma 3Z History e Città di Acri 11; Junior Domitia 10.