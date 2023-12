Si gioca Potenza - Messina, tutto quello che c'è da sapere sulla sfida del "Viviani" - Tempostretto

Sfida in programma alle ore 16:15. I momenti delle due squadre, i precedenti e la probabile formazione biancoscudata

Calcio d’inizio in programma questo pomeriggio alle ore 16:15 allo stadio “Alfredo Viviani”. A dirigere l’incontro tra Potenza e Acr Messina sarà Lucio Felice Angelillo di Nola. Ad assisterlo Marco Colaianni di Bari e Matteo Lauri di Gubbio con quarto ufficiale Marco Emmanuele di Pisa. Sfida importante in chiave salvezza in quanto il Potenza ha 19 punti, si trova fuori dalla griglia playout, con il Messina che segue vicino a 17 punti.

Dopo due vittorie consecutive il Messina ha ritrovato, oltre alla vittoria, la serenità necessaria a lavorare meglio. Il test di Potenza sarà fondamentale per capire se la squadra, oltre ad aver ritrovato prestazione e uomini chiave, ha raggiunto la maturità in campo e darà continuità di risultati.

Il giudice sportivo ci è andato pesante, ma non ci saranno squalificati tra i calciatori. Rientra Polito che comunque si dovrebbe accomodare in panchina per lasciare spazio a Salvo sulla destra, Lia ancora infortunato, mentre dovrebbe essere confermata la coppia di Catania Manetta-Pacciardi, inamovibile Fumagalli tra i pali. A centrocampo assente Buffa, ma Frisenna-Firenze-Franco potrebbero essere confermati in blocco. Dovrebbe essere della sfida il ritrovato Emmausso, ma attenzione è in diffida. Plescia centravanti nonostante la buona prestazione di Zunno, arma letale a partita in corso contro gli etnei, che potrebbe avere minuti nella ripresa. Unico dubbio, dopo la partita non brillantissima contro il Catania, per Antonino Ragusa che comunque parte favorito davanti a Cavallo che però potrebbe subentrargli a partita in corso anzi tempo.

I lucani non vincono dal 5 novembre e nelle ultime cinque partite hanno ottenuto solo due pareggi. C’è confusione con la squadra in silenzio stampa e ufficialmente senza un tecnico. Lerda esonerato, Raffaele e Colombo hanno rescisso in settimana. I precedenti poi vedono il Messina vincente a Potenza nelle ultime due stagioni e imbattuto nei quattro confronti andati in scena, tra casa e trasferta, dalla stagione 2021/2022 in poi.

