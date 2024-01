Si gioca Turris-Messina. Convocati, squadra arbitrale e precedenti

Stasera alle 20:45 importante scontro diretto al "Liguori" di Torre del Greco. Tutto quello che c'è da sapere sulla sfida

Sfida in programma per la 23ª giornata di campionato, la quarta di ritorno, del girone C di Lega Pro. All'”Amerigo Liguori” il Messina affronta stasera alle 20:45 la Turris che da qualche giorno ha annunciato Leonardo Menichini quale nuovo allenatore. Si tratta di una sfida delicata in chiave salvezza.

Direzione arbitrale affidata a Stefano Nicolini di Brescia, coadiuvato da Antonio D’Angelo e Pio Carlo Cataneo con Luca Tagliente quarto ufficiale. L’arbitro di questa sera è la prima volta che dirige il Messina in questa stagione, nella passata stagione invece ha arbitrato tre partite del Messina: sconfitta per 3-0 in casa della Fidelis Andria, doppio giallo a Fofana; pareggio 1-1 al Franco Scoglio contro il Catanzaro; sconfitta in casa della Turris per 3-0, con un gol annullato al Messina per fuorigioco dubbio. Il Messina nelle ultime due stagioni in Serie C non ha mai vinto a Torre del Greco.

I convocati per la sfida

Per il Messina torna Lia tra i convocati, assenti invece a centrocampo Scafetta e Firenze, quest’ultimo è in permesso in quanto gli è nato da pochi giorni il figlio Tommaso, auguri dalla Redazione di TempoStretto. Tutti a disposizione in attacco.

Portieri: Ermanno Fumagalli (1982), Edoardo Piana (2003).

Difensori: Jacopo Fumagalli, Marco Manetta (1991), Vincenzo Polito (1999), Damiano Lia (1997), Federico Pacciardi (1995), Giuseppe Salvo (2003), Samuele Zona (2002).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Francesco Giunta (1999), Domenico Franco (1992), Pasqualino Ortisi (2002), Marco Civilleri (1991).

Attaccanti: Antonino Ragusa (1990), Vincenzo Plescia (1998), Michele Emmausso (1997), Pierluca Luciani (2002), Carlo Cavallo (2002), Marco Zunno (2001), Marco Rosafio (1994), Sabino Signorile (2002).

La probabile formazione, schierata con il 4-2-3-1, dovrebbe vedere in campo Fumagalli tra i pali, Salvo-Manetta-Pacciardi-Ortisi in difesa, nel centrocampo a due rientra Franco dalla squalifica e ballottaggio Frisenna/Giunta. In avanti non ci dovrebbero essere sorprese nei trequartisti (Rosafio, Emmausso e Zunno) con Plescia che dovrebbe tornare titolare al posto di Luciani.

