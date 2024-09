Si gonfia l’asfalto per la pioggia, Boccetta chiuso in discesa ai tir VIDEO

Sul posto carabinieri e Amam. Il video del consigliere Coletta

MESSINA – Asfalto deformato al Boccetta nella strada in discesa, all’altezza di Fontana Arena. In mezzo alla strada è tale la voragine che è stato chiuso lo svincolo in discesa per i mezzi pesanti. Sul luogo il consigliere della IV Municipalità, Renato Coletta, del Partito democratico, che racconta cosa è successo a causa della pioggia: “Si è gonfiato l’asfalto di circa un metro per via dell’acqua. Ci sono i carabinieri e l’Amam, che ho chiamato. Ho chiamato pure la polizia stradale per evitare che i tir, in violazione dell’ordinanza, scendano sul Boccetta”.